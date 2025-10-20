Language
    UP Weather: यूपी के इस शहर की खराब होने लगी हवा, धीरे-धीरे ठंड भी दे रही दस्तक

    By Akhilesh Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 09:53 PM (IST)

    कानपुर में मौसम बदल रहा है, पुरवा हवा के साथ नमी वाले बादल आ रहे हैं। दिन का तापमान थोड़ा कम हुआ है, लेकिन रात का तापमान बढ़ा है। हवा में नमी बढ़ने से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा और मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। मौसम में तापमान के उतार - चढ़ाव की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। दिन के अधिकतम तापमान में चौबीस घंटे के दौरान 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आई है जबकि रात के तापमान में मामूली वृद्धि हुई है। इसकी वजह पुरवा हवा के साथ आ रहे नमी के बादलों को माना जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी दो से तीन दिन तक इसी तरह की मौसमी स्थितियां रहने वाली हैं।

    पुरवा हवा के साथ आ रहे बादलों की वजह से मौसम बदला हुआ है। लगातार दो दिनों तक हवा में नमी का प्रतिशत 91 बना रहा है। इससे वातावरण में प्रदूषण का असर भी बढ़ रहा है। सोमवार को हालांकि नमी का प्रतिशत थोड़ा घटा है और शहर में 88 प्रतिशत स्तर ही मापा गया है।

    मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि नमी का स्तर घटने की वजह हवा की धीमी रफ्तार है। उत्तर - पश्चिम से बह रही हवा की औसत गति सोमवार को 1.2 किमी प्रति घंटा रही है। सोमवार को अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस रहा है जबकि एक दिन पहले रविवार को अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री था। सोमवार को अधिकतम तापमान घटने के बावजूद सामान्य से 0.5 डिग्री ऊपर बना रहा है। न्यूनतम तापमान भी सोमवार को 18 डिग्री रहा जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम है।

    डा. पांडेय ने बताया कि हवा में नमी का मौसम बने रहने की स्थितियां हैं। इससे आने वाले दो से तीन दिन के दौरान तापमान में उतार - चढ़ाव के साथ ही प्रदूषण की धुंध रह सकती है। इससे मौसमी बीमारियों का भी असर बढ़ सकता है।