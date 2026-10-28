कानपुर की वालीबॉल चैंपियन खिलाड़ी ने की आत्महत्या, देर रात कमरे में फंदे पर लटका था शव

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर(कानपुर)। अरमापुर में जिलास्तरीय वालीबाल चैंपियन नौवीं की छात्रा ने मंगलवार देर रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय छोटी बहन और दादी घर पर थी जबकि अन्य स्वजन बाजार गये थे। पुलिस और फाेरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए। छात्रा की आत्महत्या से स्वजन स्तब्ध हैं वह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किस वजह से उसने यह कदम उठा लिया।



अरमापुर इस्टेट निवासी प्रतिरक्षाकर्मी कृष्ण कुमार दीक्षित के परिवार में पत्नी बिंदु देवी बेटी नंदिनी और आरव है। उनकी 16 वर्षीय बेटी सुहाना नौंवी की छात्रा थी। सुहाना पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी रुचि रखती थी। वह जिलास्तरीय वालीबाल चैंपियन भी रह चुकी थी। मंगलवार रात कृष्ण कुमार पत्नी बिंदु और बेटे आरव के साथ मंदिर में दर्शन करने के बाद बाजार गए थे। घर पर सुहाना छोटी बहन नंदिनी और दादी के साथ थीं।

सुहाना के कमरे में गाना बज रहा था,बहन नंदिनी और दादी रसोईघर में थी। इस दौरान नंदिनी सुहाना को उसके कमरे में देखने पहुंची तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। कई बार आवाज देने के बाद भी कोई जवाब न मिलने पर नंदिनी ने दादी को इसकी जानकारी दी। इसके बाद दोनों ने धक्का देकर दरवाजा खोला तो सुहाना का शव फंदे पर लटका मिला।