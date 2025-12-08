बनते ही उखड़ने लगी, डामर भी नामभर का डाला, घटिया निर्माण का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से जोत दी सड़क

जागरण संवाददाता, कानपुर। नर्वल के टीकरकान में जिला पंचायत से बनाई जा रही सड़क में घटिया काम कराने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। ट्रैक्टर से जोतकर सड़क को उखाड़ फेंका। ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत कर जांच की मांग की है। सुनवाई न होने पर धरने की चेतावनी दी है।

नर्वल के टीकरकान में जिला पंचायत से 511 मीटर लंबी सड़क बनाई गई है। गांव के आलोक तिवारी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से काम चल रहा है। मानक के अनुरूप काम न कराकर बेहद घटिया तरीके से सड़क बनाई गई है। डामर केवल नाम मात्र को डाला गया है। बनते ही सड़क उखड़ने लगी।

रविवार को ग्राम प्रधान शेष कुमार तिवारी के साथ मौके पर पहुंचे ग्रामीण घटिया काम का आरोप लगा हंगामा करने लगे। आक्रोशित लोगों ने रविवार को ट्रैक्टर से सड़क को उखाड़ डाला। इसके बाद फोन कर जिलाधिकारी से शिकायत की।