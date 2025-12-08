Language
    बनते ही उखड़ने लगी, डामर भी नामभर का डाला, घटिया निर्माण का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से जोत दी सड़क

    By Atul Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:51 PM (IST)

    कानपुर के नर्वल में जिला पंचायत द्वारा बनाई जा रही सड़क में घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने हंगामा किया और सड़क को ट्रैक्टर से उखाड़ दिया ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। नर्वल के टीकरकान में जिला पंचायत से बनाई जा रही सड़क में घटिया काम कराने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। ट्रैक्टर से जोतकर सड़क को उखाड़ फेंका। ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत कर जांच की मांग की है। सुनवाई न होने पर धरने की चेतावनी दी है।

    नर्वल के टीकरकान में जिला पंचायत से 511 मीटर लंबी सड़क बनाई गई है। गांव के आलोक तिवारी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से काम चल रहा है। मानक के अनुरूप काम न कराकर बेहद घटिया तरीके से सड़क बनाई गई है। डामर केवल नाम मात्र को डाला गया है। बनते ही सड़क उखड़ने लगी।

    रविवार को ग्राम प्रधान शेष कुमार तिवारी के साथ मौके पर पहुंचे ग्रामीण घटिया काम का आरोप लगा हंगामा करने लगे। आक्रोशित लोगों ने रविवार को ट्रैक्टर से सड़क को उखाड़ डाला। इसके बाद फोन कर जिलाधिकारी से शिकायत की।

    जेई सतेंद्र कुमार ने सोमवार को जांच करने की बात ग्रामीणों से कही है। प्रधान ने बताया कि ग्रामीणों ने सड़क को ट्रैक्टर से उखड़वा दिया है। जब तक गुणवत्ता ठीक नहीं होगी, विरोध जारी रहेगा।

    जेई ने कहा- काम गुणवत्तापरक, ठेकेदार बोला- गड़बड़ी हुई है

    जेई सतेंद्र कुमार से जब सड़क के बाबत पूछा गया तो उन्होंने बताया काम गुणवत्तापरक हुआ है। कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बनने के तुरंत बाद गाड़ियां निकलीं, जिससे सड़क उखड़ गई। वहीं, काम करा रही फर्म एके कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार गौरव गुप्ता ने बताया कि नशेबाजी में पेटी ठेकेदार और मजदूरों ने गड़बड़ी कर सड़क खराब कर दी है। जो गड़बड़ी होगी, ठीक कराई जाएगी।