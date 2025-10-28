आग लगने से गैराज के बाहर खड़ी दो कारें जलीं, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू

जागरण संवाददाता, कानपुर। बिल्हौर के उत्तरीपुरा में सोमवार देर रात जीटी रोड किनारे स्थित गैराज के बाहर खड़ी कारों में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आसपास के लोगों और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पानी डालकर आग पर काबू किया। लेकिन तब तक दो कारें जल गईं।

बिल्हौर के रामपाटी गांव निवासी गोविंद कुमार का उत्तरीपुरा में जीटी रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास कार गैराज है। गोविंद के मुताबिक सोमवार की शाम वह रोज की तरह गैराज बंद कर घर चले गए थे। रात लगभग 10 बजे दुकान के बाहर खड़ी कार में आग लग गई। कुछ ही देर में आज तेज हो गई और पास खड़ी दूसरी कार तक पहुंच गई। आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया।