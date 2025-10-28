Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    आग लगने से गैराज के बाहर खड़ी दो कारें जलीं, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 12:24 AM (IST)

    कानपुर के बिल्हौर में जीटी रोड किनारे गैराज के बाहर खड़ी दो कारों में आग लग गई। दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने आग बुझाई, लेकिन तब तक दोनों कारें जल चुकी थीं। गैराज मालिक गोविंद कुमार के अनुसार, आग लगने का कारण अज्ञात है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। बिल्हौर के उत्तरीपुरा में सोमवार देर रात जीटी रोड किनारे स्थित गैराज के बाहर खड़ी कारों में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आसपास के लोगों और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पानी डालकर आग पर काबू किया। लेकिन तब तक दो कारें जल गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिल्हौर के रामपाटी गांव निवासी गोविंद कुमार का उत्तरीपुरा में जीटी रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास कार गैराज है। गोविंद के मुताबिक सोमवार की शाम वह रोज की तरह गैराज बंद कर घर चले गए थे।

    रात लगभग 10 बजे दुकान के बाहर खड़ी कार में आग लग गई। कुछ ही देर में आज तेज हो गई और पास खड़ी दूसरी कार तक पहुंच गई। आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया।

    इस बीच पहुंची फायर ब्रिगेड ने पानी डालकर आग पर काबू किया। लेकिन तब तक एक मारुति वैन और एक्सयूवी कार जल गई। उत्तरीपुरा चौकी प्रभारी निशांत भाटी ने बताया कि अज्ञात कारण से लगी आग में दो कारें जल गईं। फायर ब्रिगेड की सहायता से आग को बुझा दिया गया है।