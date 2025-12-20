कानपुर में सराफा दुकान से 10 लाख की चोरी का राजफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी पुलिस ने छह माह पहले अहिरवां में सराफा दुकान का शटर तोड़कर हुई 10 लाख की चोरी का राजफाश किया है। पुलिस ने चोरी के जेवर व बाइक बरामद की है। दो आरोपितों को जेल भेजा गया है।

थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि अहिरवां के सदानंद नगर निवासी संतोष स्वर्णकार की दुकान से बीती पांच मई की देर रात शटर तोड़कर चोरी हुई थी। चोरों ने दुकान के बगल बनीं गैलरी में घुसकर दुकान का चैनल और शटर तोड़ा था। फिर 10 लाख कीमत के सोने-चांदी के जेवर ले गए थे।

मामले में मुकदमा दर्ज पुलिस ने सीसी कैमरे की फुटेज की मदद से आरोपितों की तलाश शुरू की थी। गुरुवार देर रात सूचना पर मंगला विहार स्थित बड़ी पुलिया के पास से नौबस्ता की ओर से आ रहे बाइक सवार दो युवकों को पकड़ा गया।