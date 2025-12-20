Language
    कानपुर में सराफा दुकान से 10 लाख की चोरी का राजफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

    By Surjeet Kumar Tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:37 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी पुलिस ने छह माह पहले अहिरवां में सराफा दुकान का शटर तोड़कर हुई 10 लाख की चोरी का राजफाश किया है। पुलिस ने चोरी के जेवर व बाइक बरामद की है। दो आरोपितों को जेल भेजा गया है।

    थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि अहिरवां के सदानंद नगर निवासी संतोष स्वर्णकार की दुकान से बीती पांच मई की देर रात शटर तोड़कर चोरी हुई थी। चोरों ने दुकान के बगल बनीं गैलरी में घुसकर दुकान का चैनल और शटर तोड़ा था। फिर 10 लाख कीमत के सोने-चांदी के जेवर ले गए थे।

    मामले में मुकदमा दर्ज पुलिस ने सीसी कैमरे की फुटेज की मदद से आरोपितों की तलाश शुरू की थी। गुरुवार देर रात सूचना पर मंगला विहार स्थित बड़ी पुलिया के पास से नौबस्ता की ओर से आ रहे बाइक सवार दो युवकों को पकड़ा गया।

    पूछताछ में उन्होंने अपने नाम मूल निवासी बांदा जुहारपुर व हाल पता मेहरबान सिंह का पुरवा के तात्याटोपे नगर निवासी दीपक सोनकर और मूल निवासी अमेठी के विशेशरगंज व हाल निवासी नौबस्ता कच्ची बस्ती निवासी विशाल बताई।

    स्वीकारा कि उन्होंने अहिरवां में चोरी की थी। उनके पास से चोरी किए गए जेवरात, कई रंगों के नग और बाइक बरामद की है। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है।