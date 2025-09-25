चेकिंग से बचकर भाग रहे ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, एक बाइक सवार घायल

कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र में आरटीओ से बचने के प्रयास में एक ट्रक ने पिकअप में टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार देवेश गुप्ता और पिकअप चालक सुशील घायल हो गए। ट्रक चालक फरार है और पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जागरण संवाददाता, कानपुर । गुजैनी थानाक्षेत्र में बुधवार देर रात आरटीओ की चेकिंग से बचकर भाग रहे अनियंत्रित ट्रक ने पिकअप में टक्कर मार दी। जिससे पिकअप की चपेट में आकर बाइक सवार घायल हो गया। हादसे में पिकअप चालक भी घायल हो गया।

पुलिस ने केबिन में फंसे चालक को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। भौंती बाइपास पर गुरुवार देर रात परिवहन विभाग के अधिकारी चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने सचेंडी की ओर से आ रहे एक ट्रक को रोकने का प्रयास किया। लेकिन वह नहीं रुका तो अधिकाारियों ने पीछे से गाड़ी दौड़ा दी यह देखकर वह भी ट्रक भगाने लगा।

गुजैनी हाईवे पर पहुंचकर अनियंत्रित ट्रक ने आगे चल रही पिकअप में टक्कर मार दी। जिससे पिकअप की चपेट में आकर बाइक सवार सचेंडी कटरा निवासी देवेश गुप्ता घायल हो गया। वहीं पिकअप चालक कानपुर देहात रनिया का सुशील केबिन में बुरी तरह फंस गया।