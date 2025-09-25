चेकिंग से बचकर भाग रहे ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, एक बाइक सवार घायल
कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र में आरटीओ से बचने के प्रयास में एक ट्रक ने पिकअप में टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार देवेश गुप्ता और पिकअप चालक सुशील घायल हो गए। ट्रक चालक फरार है और पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जागरण संवाददाता, कानपुर । गुजैनी थानाक्षेत्र में बुधवार देर रात आरटीओ की चेकिंग से बचकर भाग रहे अनियंत्रित ट्रक ने पिकअप में टक्कर मार दी। जिससे पिकअप की चपेट में आकर बाइक सवार घायल हो गया। हादसे में पिकअप चालक भी घायल हो गया।
पुलिस ने केबिन में फंसे चालक को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया।
