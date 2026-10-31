कानपुर में ट्रैफिक पुलिस गायब, शाम होते ही फजलगंज चौराहे से दादानगर पुल तक भीषण जाम

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर शहर में यातायात ध्वस्त है। चौराहा-तिराहा और मार्गों पर वाहनों का जाम है। जिम्मेदारी संभाले गार्ड और ट्रैफिक पुलिसकर्मी कुछ एक चौराहे पर जरूर नजर आते हैं, पर टीआई-टीएसआई दिखते ही नहीं हैं। इनकी मनमर्जी के चक्कर में ही शनिवार पांच बजे से फजलगंज चौराहे से विजयनगर चौराहा और दादानगर रेलवे पुल तक भीषण जाम लगा रहा। विजयनगर चौराहे पर दो गार्ड यातायात संभालने में जुटे थे। यहां चौराहे पर आटो, टेपों और ई-रिक्शा रास्ता बाधित किए खड़े थे। पास में यातायात पुलिस सहायता केंद्र और सामने ई-स्टेट पुलिस चौकी पर भी कोई मददगार नहीं मिला, कुर्सियां खाली पड़ी थी।



विजयनगर से पहले शनिदेव मंदिर चौराहे पर एक होमगार्ड मिला। यहां भीषण जाम लगा था। विजयनगर चौराहे पर आटो, टेपों और ई-रिक्शा खड़े होने से दादानगर की ओर वाहनों का मुड़ना कठिन था। ई-स्टेट पुलिस चौकी के सामने 20 आटो, टेपों और ई-रिक्शा खड़े होने से वाहन चौराहे पर ही फंस रहे थे। चौराहे पर गार्ड धर्मेंद्र कुशवाहा और जगदीश वाहनों को पास करा रहे थे, जबकि ट्रैफिक दारोगा और कांस्टेबल गैर हाजिर थे। गार्ड ने बताया कि ट्रैफिक दरोगा अनेंद्र यादव व कांस्टेबल 4:00 बजे बैठक में गए थे, लौटे नहीं है।



अग्निशमन केंद्र के पास तिराहे पर लगे वाहनों के जाम को गार्ड प्रदीप कुमार सामान्य करने में जुटे थे। दादानगर की तरफ से आने वाले वाहन विजयनगर चौराहे के जाम से बचने के लिए शार्टकट अपनाते हुए फजलगंज चौराहे की ओर निकल रहे थे। कुछ देर में यहीं अग्निशमन केंद्र के पास यातायात पुलिस सहायता केंद्र के बाहर ट्रैफिक दारोगा विजय नारायण सिंह और कांस्टेबल रणधीर आ गए थे। बताया कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर मोबीन खां बैठक में गए हैं। काल करने पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने रिसीव नहीं किया।

एलएलआर अस्पताल, मरियमपुर से नंदलाल चौराहे तक जाम एलएलआर अस्पताल के सामने भी शाम होते ही वाहनों का जाम बढ़ गया। यहां भी गार्ड ही व्यवस्था संभालते दिखे और ट्रैफिक पुलिसकर्मी गायब थे। एंबुलेंसों के सायरन का शोर भी उन्हें रास्ता दिलाने में सफल नहीं हो रहा था। मरियमपुर चौराहा और गोविंदपुरी पुल से लेकर चावला मार्केट और नंदलाल चौराहे तक वाहनों का जाम लगा रहा। बकरमंडी से लेकर जरीब चौकी तक भी जाम लगा रहा। गुमटी नंबर पांच के पास रेलवे क्रासिंग बंद होने से जीटी रोड के दोनों लेन का यातायात बाधित रहा। झकरकटी से टालमिल चौराहे तक हर रोज की तरह शनिवार को भी रोडवेज बसों की अराजकता हावी रही और जाम में फंसे राहगीर परेशान होते रहे।