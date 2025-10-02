दशहरा मेले की वजह से कानपुर में लगा लंबा जाम, सड़कों पर वाहनों की लगीं कतारें
कानपुर में नवमी और दशहरे के मेलों में भारी भीड़ के कारण बुधवार देर रात भीषण जाम लग गया। रामलीला देखने और मेला घूमने निकले लोगों के कारण परेड की ओर जाने वाले रास्तों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। बड़ा चौराहा कचहरी रोड जेल रोड और फूलबाग जैसे इलाकों में भी जाम की स्थिति रही।
जागरण संवाददाता, कानपुर । नवमी और दशहरे के अवसर पर आयोजित मेलों में भारी भीड़ के चलते बुधवार देर रात शहर में भीषण जाम से कराहा उठा। यातायात बाधित होने से वाहनों की कतार लग गई।
जाम खुलवाने में ट्रैफिक पुलिस के भी पसीने छूट गए। इससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। बुधवार रात बड़ी संख्या में लोग मेला घूमने और रामलीला देखने परिवार समेत निकले थे। इससे परेड की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों का बोझ बढ़ने से जाम की स्थिति पैदा हो गई।
कहां बनी जाम की स्थिति?
बड़ा चौराहा पर चाैतरफा फंसने से कचहरी रोड, जेल रोड पर भी जाम की स्थिति बन गई। वाहनों के फंसने से फूलबाग और चुन्नीगंज रोड पर वाहन रेंगते नजर आए। इसी तरह नवमी पर तपेश्वरी मंदिर में दर्शनों को उमड़े श्रद्धालुओं के चलते बिरहाना रोड और उसके आसपास के इलाके में भी पैदल तक निकलना मुश्किल हो गया। घंटों जद्दोजहद करने के बाद लोग अपने गंतव्य को जा सके।
