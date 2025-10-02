दशहरा मेले की वजह से कानपुर में लगा लंबा जाम, सड़कों पर वाहनों की लगीं कतारें

जागरण संवाददाता, कानपुर । नवमी और दशहरे के अवसर पर आयोजित मेलों में भारी भीड़ के चलते बुधवार देर रात शहर में भीषण जाम से कराहा उठा। यातायात बाधित होने से वाहनों की कतार लग गई।

जाम खुलवाने में ट्रैफिक पुलिस के भी पसीने छूट गए। इससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। बुधवार रात बड़ी संख्या में लोग मेला घूमने और रामलीला देखने परिवार समेत निकले थे। इससे परेड की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों का बोझ बढ़ने से जाम की स्थिति पैदा हो गई।