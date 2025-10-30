घर से स्कूल के लिए निकलीं तीन सहेलियां लापता, अनहोनी की आशंका से मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, कानपुर। घर से स्कूल के लिए निकली 12-12 साल की तीन सहेलियां संदिग्ध हालातों में लापता हो गईं। कक्षा चार में पढ़ने वाली तीनों सहेलियां बर्रा के लुधौरा की रहने वाली हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लड़कियां घर से अपने मन से आटो पर बैठकर निकलीं और सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंची, मगर वहां उनके साथ एक 25 साल की युवती को देखकर पुलिस का माथ ठनका है।

यह भी चिंतित करने वाला है कि लड़कियां ट्रेन से उन्नाव तक पहुंची, मगर इसी बीच उनका मोबाइल लोकेशन जंप करने लगा और कुछ देर बाद ही लोकेशन गोंडा दिखाई देने लगा। एक साथ तीन लड़कियों की गुमशुदगी से कमिश्नरेट पुलिस में अफरा-तफरी है। अधिकारी पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। वहीं तीनों पीड़ित परिवारों में अनहोनी की आशंका के चलते डर की स्थिति है।

बर्रा थानाक्षेत्र के जूही, बारादेवी स्थित लुधौरा निवासी सुधीर कुमार राजपूत ने बताया कि उनका भाई मनीष बिजली विभाग में लाइनमैन है। भाई की 12 साल की बेटी कृतिका घर से आधा किमी दूर स्थित पंडित सूर्यनारायण इंटर कॉलेज में कक्षा चार की छात्रा है। रोजाना की तरह वह मोहल्ले की अपनी सहेलियों इशिका गुप्ता पुत्री प्रकाश गुप्ता, वैष्णवी गुप्ता पुत्री अनिल सविता के साथ स्कूल के लिए निकली।

सुबह 8.17 बजे मोहल्ले का सतीश जो कि ई-रिक्शा चलाता का फोन भाई के मोबाइल पर आया और उसने बताया कि कृतिका अपनी दो सहेलियों के साथ ऑटो से बैठकर कहीं जाते दिखी। उसने रोकने की कोशिश की, मगर ऑटो वाले आगे बढ़ गया। इसके बाद मनीष बेटी के स्कूल पहुंचे तो वहां खोजबीन के बाद जानकारी मिली है कि कक्षा में पढ़ने वाली कृतिका की सहेलियां इशिका व वैष्णवी भी गायब हैं। इसके बाद तीनों परिवार पुलिस के पास पहुंचे।

सुधीर ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस को जानकारी मिली है कि लड़कियां आटो में बैठक सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंची। प्लेटफार्म नंबर एक पर तीनों लड़कियां 25 साल की युवती की साथ दिखाई पड़ रही हैं। सवाल है कि क्या तीनों किसी गिरोह के हत्थे चढ़ गई हैं और उन्हें बरगला करके अगवा कर लिया गया है।