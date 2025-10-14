कफ सीरप की दो हजार शीशी और नींद की नौ हजार गोलियां पकड़ीं
कानपुर में औषधि विभाग ने अनवरगंज के मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में कफ सीरप और नींद की गोलियां बरामद कीं। ये दवाएं बिना बिल के पाई गईं और इन्हें सील कर दिया गया है। नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है। लुधियाना में नकली दवाएं पकड़े जाने के बाद से लगातार धर-पकड़ जारी है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। बिरहाना रोड की नील वाली गली में मानक के विरुद्ध दवा बनाने और पैकिंग का मामला सामने आने के बाद औषधि विभाग की टीम ने छापेमारी तेज की है। रविवार को औषधि विभाग की टीम ने अनवरगंज स्थित मेडिकल स्टोरों पर गड़बड़ी पकड़ी थी।
सोमवार को औषधि निरीक्षक ने सील किए गए अनवरगंज के मेडिकल स्टोर से बड़ी मात्रा में दवा का भंडारण पकड़ा। इसमें करीब कफ सीरप की दो हजार शीशियां और नींद की नौ हजार गोली पकड़ीं। जिन्हें सील कर तीन कफ सीरप और एक गोली की सैंपलिंग कर जांच को वाराणसी स्थित राजकीय प्रयोगशाला भेजा गया है।
रविवार को अनवरगंज स्थित बालाजी जी मेडिकल स्टोर पर नशे में प्रयोग होने वाली दवा मिलने पर संचालक से जवाब-तलब करते हुए स्टोर सील कर दिया गया था। सोमवार को औषधि निरीक्षक ओपी सिंह, अजय कुमार संतोषी और परमेश द्विवेदी की टीम ने स्टोर में मौजूद दवाओं की जांच की।
स्टोर में बड़ी मात्रा में बिना बिल के दवा का भंडारण मिला है। औषधि निरीक्षक रेखा सचान ने बताया कि सील किए गए स्टोर में कफ सीरप और नींद की गोली बड़ी मात्रा में मिली है। जिनके बिल संचालक नहीं दिखा पाया। सारी दवाएं लखनऊ से खरीदने की जानकारी संचालक ने दी है।
वहीं, बिरहाना रोड के मेडिकल स्टोर में बिना बिल के बड़ी मात्रा में दवाएं मिली थीं, जहां पर दूसरे दिन सोमवार को भी जांच की गई। पिछले दिनों लुधियाना नारकोटिक्स टास्क टीम ने शहर में छापेमारी कर 28.85 लाख की नकदी के साथ बड़ी मात्रा में नकली दवाएं, दवा बनाने और उसकी पैकेजिंग में प्रयोग होने वाली सामग्री पकड़ी थीं। इसके बाद से लगातार धर-पकड़ जारी है।
