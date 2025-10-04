कानपुर में लेदर व्यापारी के घर चोरी करने के आरोप में दो नाबालिग समेत तीन गिरफ्तार, 15 लाख के जेवर बरामद

कानपुर के तिलक नगर में लेदर व्यापारी सैय्यद आसिफ के घर 21 सितंबर को चोरी हुई। चोर 20 लाख के सोने और हीरे के जेवर ले गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए खलासी लाइन से दो नाबालिगों और विकास पटेल को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 15 लाख के जेवर बरामद हुए।

लेदर व्यापारी के घर चोरी करने के आरोप में दो नाबालिग समेत तीन गिरफ्तार। जागरण