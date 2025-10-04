Language
    कानपुर में लेदर व्यापारी के घर चोरी करने के आरोप में दो नाबालिग समेत तीन गिरफ्तार, 15 लाख के जेवर बरामद

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:41 PM (IST)

    कानपुर के तिलक नगर में लेदर व्यापारी सैय्यद आसिफ के घर 21 सितंबर को चोरी हुई। चोर 20 लाख के सोने और हीरे के जेवर ले गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए खलासी लाइन से दो नाबालिगों और विकास पटेल को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 15 लाख के जेवर बरामद हुए।

    लेदर व्यापारी के घर चोरी करने के आरोप में दो नाबालिग समेत तीन गिरफ्तार। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। तिलक नगर निवासी लेदर व्यापारी सैय्यद आसिफ 21 सितंबर को परिवार के साथ लखनऊ गए थे। 22 को जब वह घर आये तो घर का सामान बिखरा हया था। चोरों ने घर से सोने और हीरे के जेवर समेत 20 लाख का माल पार कर दिया था।

    घर पर लगे कैमरे में तीन चोरों की फुटेज मिली। कोहना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर देर रात खलासी लाइन के दो नाबालिग और विकास पटेल को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से करीब 15 लाख के जेवर बरामद हुए।