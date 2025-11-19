कानपुर में अस्पताल गया परिवार, घर से चोरों ने उड़ाई नकदी-जेवरात, कर्मचारी नगर का मामला
कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के कर्मचारी नगर में एक परिवार के अस्पताल जाने के बाद चोरों ने घर में घुसकर ढाई लाख के जेवरात और नकदी चुरा ली। पीयूष शुक्ला ने बताया कि उनकी साली की तबीयत खराब होने पर वे उसे कांशीराम अस्पताल ले गए थे। घर लौटने पर उन्होंने पाया कि घर का ताला टूटा हुआ है और सामान गायब है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी थाना क्षेत्र के कर्मचारी नगर में मंगलवार दे रात सूने घर से चोरों ने पांच हजार रुपये की नकदी समेत करीब ढाई लाख कीमत खव जेवरात पार कर दिए। इस दौरान पूरा परिवार कांशीराम अस्पताल गया गया था। मामले की शिकायत लेकर पीड़ित कृष्णा नगर पुलिस चौकी पहुंचा है।
पीड़ित पीयूष शुक्ला ने बताया कि मंगलवार देर रात उनकी गर्भवती साली को परेशानी होने पर वह साले के साथ उसे लेकर कांशीराम अस्पताल गए थे। जहां पर स्टाफ द्वारा घर से महिलाओं के लाने की बात कही गई। इसपर वह घर पहुंचे और पत्नी समेत अन्य को भी लेकर अस्पताल ले गए।
जब वह अपने साले के साथ वापस घर लौटे तो मुख्य गेट समेत अंदर कमरे औऱ अलमारी का लाकर टूटा पड़ा मिला। पूरा सम्मान अस्त व्यस्त था।
वहीं, अलमारी में रखी पांच हजार रुपये की नकदी समेत करीब ढाई लाख कीमत के जेवरात गायब थे। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन कर पूछताछ की। वहीं, पीड़ित तहरीर लेकर कृष्णा नगर पुलिस चौकी पहुंचा ।
