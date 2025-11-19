कानपुर में अस्पताल गया परिवार, घर से चोरों ने उड़ाई नकदी-जेवरात, कर्मचारी नगर का मामला

जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी थाना क्षेत्र के कर्मचारी नगर में मंगलवार दे रात सूने घर से चोरों ने पांच हजार रुपये की नकदी समेत करीब ढाई लाख कीमत खव जेवरात पार कर दिए। इस दौरान पूरा परिवार कांशीराम अस्पताल गया गया था। मामले की शिकायत लेकर पीड़ित कृष्णा नगर पुलिस चौकी पहुंचा है।

पीड़ित पीयूष शुक्ला ने बताया कि मंगलवार देर रात उनकी गर्भवती साली को परेशानी होने पर वह साले के साथ उसे लेकर कांशीराम अस्पताल गए थे। जहां पर स्टाफ द्वारा घर से महिलाओं के लाने की बात कही गई। इसपर वह घर पहुंचे और पत्नी समेत अन्य को भी लेकर अस्पताल ले गए।