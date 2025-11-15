आतंक के तार: कानपुर शहर के कई मुहल्लों में शाहीन व आरिफ का तंत्र...24 लोग रडार पर

जागरण संवाददाता, कानपुर। शहर के कई मुहल्लों में डॉ. शाहीन और उसके साथी डॉ. आरिफ का तंत्र मिला है। अब तक जांच एजेंसियों ने 24 लोगों को रडार पर लिया है। इनकी निगरानी कराई जा रही है। कई लोगों के मोबाइल फोन भी सर्विलांस पर लगाए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जांच में जुटे एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, शाहीन को लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं। चर्चा है कि शाहीन के गिरफ्तार भाई डॉ. परवेज की ससुराल जाजमऊ के ऊंचाटीला में है। परवेज के दोनों साले व्यापार करते हैं। उनकी दुकानें बेकनगंज में हैं। इस तरह से शाहीन के साथ यहां पर उसके रिश्तेदार होने से एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं।

पिछले तीन-चार महीने में डॉ. आरिफ ने शाहीन के संपर्कों की मदद से पांव पसारने शुरू कर दिए थे। मोबाइल फोन सर्विलांस व सीडीआर रिकॉर्ड के जरिये अब तक चिह्नित लोगों को संदिग्ध मानते हुए पड़ताल तेज कराई गई है। एजेंसियों की नजर में पहले से ही नई सड़क, पेंचबाग, यतीमखाना, बेकनगंज, चमनगंज और दादा मियां जैसे इलाके हैं, जहां शाहीन के मददगार छिपे होने की आशंका है। अब उसके भाई डॉ. परवेज की ससुराल वाला तथ्य सामने आने के बाद जाजमऊ भी जांच के दायरे में आ गया है।