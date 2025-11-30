फर्जी पते पर फर्म बनाकर 55.60 लाख की टैक्स चोरी, जांच के दौरान नहीं मिला कोई एड्रेस

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर। पनकी के कांशीराम कालोनी के फर्जी पते पर फर्म बनाकर फर्म मालिक अनुराग शुक्ला ने लगभग 55.60 लाख की टैक्स चोरी कर ली। जांच के दौरान फर्जीवाड़े का पता चलने पर राज्य कर विभाग की उपायुक्त ने फर्म मालिक के खिलाफ पनकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

राज्य कर विभाग की उपायुक्त सुषमा सिंह ने बताया कि नेहरू नगर निवासी अनुराग शुक्ला ने पनकी की कांशीराम कालोनी के फर्जी पत्ते पर मारुति ट्रेडर्स नाम की फर्म का पंजीकरण कराया। फर्म के माध्यम से वर्ष 2022 से 2023 तक तीन करोड़ आठ लाख 94 हजार का टर्नओवर किया गया। इसके बावजूद इसके फर्म मालिक अनुराग शुक्ला ने 55.60 लाख रुपए का जीएसटी जमा नहीं किया। जीएसटी जमा न होने पर अधिकारियों ने फर्म के लिखित पते की जांच की तो मौके पर फर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं पाया।