    फर्जी पते पर फर्म बनाकर 55.60 लाख की टैक्स चोरी, जांच के दौरान नहीं मिला कोई एड्रेस

    By Atul Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:06 PM (IST)

    कानपुर में एक फर्जी फर्म बनाकर 55.60 लाख रुपये की टैक्स चोरी का मामला प्रकाश में आया है। जांचकर्ताओं को दिए गए पते पर कोई फर्म नहीं मिली, जिससे इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ। यह घटना टैक्स चोरी के बढ़ते मामलों की ओर इशारा करती है।

    फर्जी पते पर फर्म बनाकर 55.60 लाख की टैक्स चोरी।

    संवाद सहयोगी, कल्याणपुर। पनकी के कांशीराम कालोनी के फर्जी पते पर फर्म बनाकर फर्म मालिक अनुराग शुक्ला ने लगभग 55.60 लाख की टैक्स चोरी कर ली। जांच के दौरान फर्जीवाड़े का पता चलने पर राज्य कर विभाग की उपायुक्त ने फर्म मालिक के खिलाफ पनकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

    राज्य कर विभाग की उपायुक्त सुषमा सिंह ने बताया कि नेहरू नगर निवासी अनुराग शुक्ला ने पनकी की कांशीराम कालोनी के फर्जी पत्ते पर मारुति ट्रेडर्स नाम की फर्म का पंजीकरण कराया।

    फर्म के माध्यम से वर्ष 2022 से 2023 तक तीन करोड़ आठ लाख 94 हजार का टर्नओवर किया गया। इसके बावजूद इसके फर्म मालिक अनुराग शुक्ला ने 55.60 लाख रुपए का जीएसटी जमा नहीं किया। जीएसटी जमा न होने पर अधिकारियों ने फर्म के लिखित पते की जांच की तो मौके पर फर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं पाया।

    मामले में राज्य कर विभाग की उपायुक्त सुषमा सिंह ने पनकी थाने में फर्म मालिक अनुराग शुक्ला के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। पनकी थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।