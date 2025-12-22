Language
    कानपुर में ठंड लगने से टैंकर चालक की मौत, हालत बिगड़ी; अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ दिया दम

    By Atul Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:37 PM (IST)

    कानपुर के महाराजपुर में ढाबे पर खाना खाने के बाद टैंकर चालक संजय कुमार पाल की ठंड लगने से हालत बिगड़ी और अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। खलासी द्वारा स ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। महाराजपुर में ढाबे में खाना खाने के बाद रविवार देर रात एक टैंकर चालक की ठंड लगने से हालत अचानक बिगड़ गई। वह टैंकर में चढ़ने के दौरान जमीन पर गिर गया।

    खलासी ने यूपी-112 पर काल की तो कोहरे के चलते डेढ़ घंटे बाद एंबुलेंस पहुंच सकी जिसके बाद गंभीर हालत में उसे सीएचसी सरसौल ले जाया गया।

    जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। साथी खलासी ने स्वजन को घटना की जानकारी देते हुए ठंड लगने से मौत की बात बताई है हालांकि डाक्टरों ने विसरा सुरक्षित रखा है।

    प्रतापगढ़ के भावलपुर डेलहे निवासी 50 वर्षीय संजय कुमार पाल का टैंकर चलाते थे। परिवार में पत्नी मनीषा और तीन बेटियां है। छोटे भाई श्रवण ने बताया कि संजय भौंती स्थित भारत पेट्रोलिय कारपोरेशन का टैंकर चलाते थे।

    रविवार रात कानपुर से फतेहपुर की तरफ जाते समय सरसौल के पास हाईवे किनारे खलासी शिवनारायण के साथ एक ढाबे में खाना खाने के लिए रुका था। खाना खाने के बाद उसको ठंडक महसूस हुई और वह कांपने लगे तो टैंकर में बैठने के लिए केबिन में चढ़ने लगा। तभी वह नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गया।

    साथ में मौजूद खलासी शिवनारायण ने यूपी-112 पर सूचना देने के साथ ही छोटे भाई श्रवण को भी घटना की जानकारी दी। भीषण कोहरे के चलते करीब डेढ़ घंटे बाद एंबुलेंस पहुंच सकी।

    गंभीर हालत में संजय को सीएचसी सरसौल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महाराजपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया ठंड लगने से मौत होने की बात कही जा रही है डाक्टरों ने मौत का कारण स्पष्ट न होने के चलते विसरा सुरक्षित रखा है।