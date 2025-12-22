कानपुर में ठंड लगने से टैंकर चालक की मौत, हालत बिगड़ी; अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ दिया दम

जागरण संवाददाता, कानपुर। महाराजपुर में ढाबे में खाना खाने के बाद रविवार देर रात एक टैंकर चालक की ठंड लगने से हालत अचानक बिगड़ गई। वह टैंकर में चढ़ने के दौरान जमीन पर गिर गया।

खलासी ने यूपी-112 पर काल की तो कोहरे के चलते डेढ़ घंटे बाद एंबुलेंस पहुंच सकी जिसके बाद गंभीर हालत में उसे सीएचसी सरसौल ले जाया गया।

जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। साथी खलासी ने स्वजन को घटना की जानकारी देते हुए ठंड लगने से मौत की बात बताई है हालांकि डाक्टरों ने विसरा सुरक्षित रखा है।

प्रतापगढ़ के भावलपुर डेलहे निवासी 50 वर्षीय संजय कुमार पाल का टैंकर चलाते थे। परिवार में पत्नी मनीषा और तीन बेटियां है। छोटे भाई श्रवण ने बताया कि संजय भौंती स्थित भारत पेट्रोलिय कारपोरेशन का टैंकर चलाते थे।

रविवार रात कानपुर से फतेहपुर की तरफ जाते समय सरसौल के पास हाईवे किनारे खलासी शिवनारायण के साथ एक ढाबे में खाना खाने के लिए रुका था। खाना खाने के बाद उसको ठंडक महसूस हुई और वह कांपने लगे तो टैंकर में बैठने के लिए केबिन में चढ़ने लगा। तभी वह नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गया।