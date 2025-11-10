Language
    स्टंट के दौरान छात्रा की मौत के बाद पुलिस अलर्ट, गंगा बैराज पर 96 वाहनों के काटे चालान

    By Ankur Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:40 AM (IST)

    कानपुर में गंगा बैराज पर स्टंटबाजी के दौरान एक छात्रा की मौत के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने 96 वाहनों के चालान किए और कई वाहन सीज किए। लोगों ने पुलिस की तत्परता पर सवाल उठाए और पहले कार्रवाई न करने पर नाराजगी जताई। डीसीपी यातायात ने अभियान जारी रखने का वादा किया।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। तेज रफ्तार बाइक व कार सवार स्टंटबाजी कर रील बनाने के चक्कर में लोगों की जान ले रहे हैं। ज्यादातर स्टंट करने वालों के पास स्पोर्ट्स बाइकें होती हैं। गंगा बैराज पर ऐसे ही स्टंटबाज की चपेट में आई छात्रा भाविका की जान चली गई।

    इस हादसे के बाद स्टंटबाज के कई वीडियो प्रचलित हुए तो कोहना थाना व यातायात पुलिस की नींद टूटी। शनिवार को 50 तो रविवार को 96 वाहनों के चालान हुए। 14 वाहन सीज भी किए गए। पुलिस की इस कार्रवाई को देख गंगा बैराज से निकले लोग बोले- काश! पुलिस पहले भी ऐसी ही सख्ती दिखाती तो मासूम छात्रा की जान नहीं जाती।

    शुक्लागंज के सर्वोदय नगर निवासी मनीष गुप्ता की इकलौती बेटी भाविका गुरुवार शाम सहेली नेहा मिश्रा के साथ स्कूटर से गंगा बैराज आ रही थी। तभी बिठूर की ओर से स्टंट करते आ रहे दो बाइकों पर सवार चार युवकों ने भाविका की स्कूटर में टक्कर मार दी।

    भाविका 50 मीटर तक घिसटती चली गई और उसकी मौत हो गई, जबकि नेहा घायल हो गई। वहीं, उन्नाव के मंगताखेड़ा शेखपुर नरी निवासी स्टंटबाज बृजेश निषाद का पैर और जबड़ा फ्रैक्चर हो गया। हालांकि, वह बाइक छोड़ साथियों के साथ भाग निकला।

    हादसे के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। गंगा बैराज पर हर रोज स्टंटबाजी होने से लोगों ने नाराजगी जताई। पुलिस की किरकिरी होने पर शनिवार को ही पुलिस ने बैराज पर सुबह से शाम तक स्टंटबाजों पर नजर रखी और 50 वाहनों के चालान कर दिए।

    इसके बाद रविवार को भी सुबह से शाम तक यातायात पुलिस तो दूसरी तरफ कोहना थाने का फोर्स तैनात रहा। उनके डर से कोई भी स्टंटबाज बैराज नहीं पहुंचा। यातायात पुलिस के अनुसार, रविवार को दो बाइकों पर तीन सवारी व तेज गति से जाने वाले 71 वाहनों के चालान हुए व दो बाइकें सीज की।

    नवाबगंज थाना पुलिस ने भी नौ वाहन सीज किए। उधर, कोहना थाना पुलिस ने भी 25 वाहनों के चालान किए व तीन बाइकें सीज कीं। डीसीपी यातायात रवीन्द्र कुमार ने वादा किया कि अभियान लगातार जारी रहेगा।