SSC के छात्र ने हॉस्टल में फंदा लगाकर दी जान, मोबाइल पर 193 मिस्ड कॉल्स

जागरण संवाददाता, कानपुर। मूलरूप से कासगंज के सिकंदरपुर वैश्य सिनौरा खास निवासी ट्रक चालक राजेश कुमार का 20 वर्षीय बेटा विजय सिंह काकादेव के गीता नगर स्थित हास्टल में रहकर एसएससी की तैयारी कर रहा था।

शुक्रवार को उसने हास्टल में फंदा लगाकर जान द दी। हास्टल मालिक ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने जांच की तो विजय के मोबाइल पर परिवार व रिश्तेदारों समेत लोगों की 193 मिस्ड काल लगी थी। उसकी एक नंबर पर वीडियो काल भी हुई थी। पुलिस ने मोबाइल कब्जे में लेकर जांच शुरू की है।