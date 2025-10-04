SSC के छात्र ने हॉस्टल में फंदा लगाकर दी जान, मोबाइल पर 193 मिस्ड कॉल्स
कानपुर के काकादेव में कासगंज के रहने वाले 20 वर्षीय विजय सिंह नामक एक छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह एसएससी की तैयारी कर रहा था। हॉस्टल मालिक ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस को विजय के मोबाइल पर 193 मिस्ड कॉल और एक वीडियो कॉल मिली है। पुलिस ने मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। मूलरूप से कासगंज के सिकंदरपुर वैश्य सिनौरा खास निवासी ट्रक चालक राजेश कुमार का 20 वर्षीय बेटा विजय सिंह काकादेव के गीता नगर स्थित हास्टल में रहकर एसएससी की तैयारी कर रहा था।
शुक्रवार को उसने हास्टल में फंदा लगाकर जान द दी। हास्टल मालिक ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने जांच की तो विजय के मोबाइल पर परिवार व रिश्तेदारों समेत लोगों की 193 मिस्ड काल लगी थी। उसकी एक नंबर पर वीडियो काल भी हुई थी। पुलिस ने मोबाइल कब्जे में लेकर जांच शुरू की है।
