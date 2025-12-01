कानपुर में हाईस्कूल टॉपर ने की आत्महत्या, 12वीं के एग्जाम से पहले ट्रेन के आगे कूदकर दी जान
कानपुर के गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर एक छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक रौनक पाठक साकेत नगर का रहने वाला था और 12वीं कक्षा का छात्र था। परिजनों ने उसे खोजने की कोशिश की और स्टेशन पर उसकी पहचान की। रौनक एक मेधावी छात्र था और उसकी प्री-बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली थी। परिवार इस घटना से स्तब्ध है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के पास सोमवार सुबह इंटर के छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। स्वजन इकलौते बेटे की तलाश कर रहे थे, तभी वह उसे खोजते हुए गोविंदपुरी स्टेशन पहुंचे तो जीआरपी ने उन्हें जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने मृतक की पहचान अपने बेटे के रूप में की।
साकेत नगर में रहने वाले प्राइवेट कर्मी आलोक पाठक का 18 वर्षीय इकलौता बेटा रौनक ब्रज किशोरी इंटर कॉलेज से 12वीं का छात्र था। परिवार में पत्नी ललिता और बड़ी बेटी मिनी है। पिता ने बताया कि सोमवार सुबह रौनक किसी को बताए बिना घर से बाइक लेकर निकल गया।
सोकर उठने पर जब उन्होंने घर में बाइक नहीं देखी तो आसपास मोहल्ले के लोगों से पूछा। वहीं कुछ दूरी पर रहने वाले दोस्तों से भी पूछताछ की, लेकिन उन्होंने रौनक के घर आने से इनकार कर दिया। पिता लोग ने बताया कि खोजबीन करते हुए वह गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पहुंचे तो जीआरपी ने उन्हें हादसे की जानकारी दी।
इसके बाद उन्होंने मृतक की पहचान अपने इकलौती बेटे रौनक के रूप में की। पिता ने बताया कि रौनक मेधावी छात्र था हाईस्कूल में शहर में उसने टॉप किया था। वह पढ़ने में काफी होशियार था। इसके बावजूद उन्होंने उसने ऐसा कदम क्यों उठाया वह खुद हैरान हैं। सोमवार से रौनक की प्री बोर्ड परीक्षा शुरू हुई थी।
