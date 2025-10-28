Language
    'खुद मर जाओ या परिवार को मार दो...', सपने में दिखते थे कुछ चेहरे; कानपुर में 11वीं के छात्र ने की आत्महत्या

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 02:14 PM (IST)

    कानपुर में कोहना के रहने वाले आलोक मिश्रा के 16 वर्षीय बेटे आरव ने आत्महत्या कर ली। आरव द जैन इंटरनेशनल स्कूल का छात्र था। दीपावली पर उसने अपनी बहन को एक डरावने सपने के बारे में बताया था, जिसमें उसे खुद को या परिवार को मारने के लिए कहा जा रहा था। माता-पिता के छठ पूजा के लिए बाहर जाने पर उसने यह कदम उठाया।

    पोस्टमार्टम हाउस में गमगीन पिता आलोक मिश्रा। (बाएं)।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कोहना के पुराना कानपुर निवासी आलोक मिश्रा का 16 वर्षीय इकलौता बेटा आरव द जैन इंटरनेशनल स्कूल से 11 वीं का छात्र था। परिवार में पत्नी दिव्या और बेटी मान्या है।

    स्वजन ने बताया कि दीपावली पर बेटे ने बड़ी बहन को बताया कि उसे सपने में कुछ चेहरे नजर आते हैं जो कहते हैं कि या तो खुद जान दे दो या परिवार को मार डालो।

    हालांकि उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वहीं स्वजन पिछले सप्ताह भागलपुर छठ पूजा मनाने चले गए। सोमवार शाम बहन के कोचिंग जाने के दौरान खुद को अकेला पाकर आरव ने कमरे में बंद कर आत्महत्या कर ली।

