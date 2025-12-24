Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जमीन में दबाकर रखे चोरी के 60 लाख के मोबाइल, पकड़ने गई पुलिस टीम पर किया हमला, पांच गिरफ्तार

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    पुलिस ने गोविंदनगर थानाक्षेत्र की मोबाइल दुकान से चोरी हुए 60 लाख रुपये के 113 मोबाइल फोन मात्र 51 मिनट में बरामद कर पांच चोरों को गिरफ्तार किय ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक फोटो।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। केवल 51 मिनट में गोविंदनगर थानाक्षेत्र स्थित मोबाइल की दुकान से चोरी किए गए 60 लाख रुपये मूल्य के 113 मोबाइल फोन बरामद करने के साथ पांच चोर भी पुलिस ने पकड़े हैं। सात दिसंबर को हुई वारदात का पुलिस ने मंगलवार देर रात 16 दिन बाद पर्दाफाश कर दिया। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि बिहार के पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन से जमीन में दबाकर रखे गए मोबाइल फोन बरामद किए गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस गिरोह में 70 से 80 लोग हैं। अधिकांश घोड़ा सहन के रहने वाले हैं। सरगना असलम फरार है। गोविंदनगर थाने की पुलिस जब आरोपितों को पकड़ने के लिए वहां पहुंची तो हमला भी हुआ था, जिससे लौटना पड़ा था। बाद में एक आरोपित कृष्णा को पकड़ा गया, जिससे कड़ी जुड़ी। पुलिस आयुक्त ने बताया कि स्थानीय पुलिस की मदद से पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन निवासी मुबीन दीवान, प्रमोद पासवान, मुकेश, नेपाल के परसा के पकहा मैनपुर निवासी कृष्णा व बजरिया के कंघी मोहाल निवासी शोएब को गिरफ्तार किया गया।

    कहां से चोरी किए मोबाइल?

    सभी ने दस ब्लाक, गोविंदनगर निवासी कानपुर मोबाइल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज बलेचा की चावला मार्केट चौराहा के पास कृष्णा कम्युनिकेशन के नाम से मोबाइल फोन की दुकान से चोरी की थी। सात दिसंबर को तड़के पांच चोरों ने शटर के ताले तोड़ कर 60 लाख रुपये कीमत के मोबाइल फोन चोरी कर लिए थे। दुकान के अंदर व बाहर लगे सीसी कैमरों में सुबह 4:56 बजे पांच नकाबपोश बाहर खड़े दिखे।

    इसके बाद उनमें से एक ने कंबल को शटर के सामने फैलाया, जिसकी आड़ लेकर बाकी चार ने शटर के ताले तोड़े। सुबह 5:47 बजे फिर चोर शटर के बाहर आए और कंबल की आड़ लेकर साथी को दुकान से बाहर निकाला। इसके बाद सड़क के दूसरी ओर से आ रहे आटो को हाथ देकर रोका और फिर उसमें बैठकर रामादेवी चौराहा पहुंचे। यहां से टैक्सी में सवार होकर लखनऊ के चारबाग स्टेशन के बाहर उतर गए।