जमीन में दबाकर रखे चोरी के 60 लाख के मोबाइल, पकड़ने गई पुलिस टीम पर किया हमला, पांच गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कानपुर। केवल 51 मिनट में गोविंदनगर थानाक्षेत्र स्थित मोबाइल की दुकान से चोरी किए गए 60 लाख रुपये मूल्य के 113 मोबाइल फोन बरामद करने के साथ पांच चोर भी पुलिस ने पकड़े हैं। सात दिसंबर को हुई वारदात का पुलिस ने मंगलवार देर रात 16 दिन बाद पर्दाफाश कर दिया। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि बिहार के पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन से जमीन में दबाकर रखे गए मोबाइल फोन बरामद किए गए।

इस गिरोह में 70 से 80 लोग हैं। अधिकांश घोड़ा सहन के रहने वाले हैं। सरगना असलम फरार है। गोविंदनगर थाने की पुलिस जब आरोपितों को पकड़ने के लिए वहां पहुंची तो हमला भी हुआ था, जिससे लौटना पड़ा था। बाद में एक आरोपित कृष्णा को पकड़ा गया, जिससे कड़ी जुड़ी। पुलिस आयुक्त ने बताया कि स्थानीय पुलिस की मदद से पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन निवासी मुबीन दीवान, प्रमोद पासवान, मुकेश, नेपाल के परसा के पकहा मैनपुर निवासी कृष्णा व बजरिया के कंघी मोहाल निवासी शोएब को गिरफ्तार किया गया।

कहां से चोरी किए मोबाइल? सभी ने दस ब्लाक, गोविंदनगर निवासी कानपुर मोबाइल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज बलेचा की चावला मार्केट चौराहा के पास कृष्णा कम्युनिकेशन के नाम से मोबाइल फोन की दुकान से चोरी की थी। सात दिसंबर को तड़के पांच चोरों ने शटर के ताले तोड़ कर 60 लाख रुपये कीमत के मोबाइल फोन चोरी कर लिए थे। दुकान के अंदर व बाहर लगे सीसी कैमरों में सुबह 4:56 बजे पांच नकाबपोश बाहर खड़े दिखे।