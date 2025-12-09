पुआल में छुपा कर रखी थी चोरी की बाइकें, जंगल के बीच शातिर ने बनाया था अड्डा
Kanpur's Sachandi police arrested Shri Ram Gautam, recovering ten stolen two-wheelers hidden in a secluded forest area. The accused had concealed the ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। सचेंडी पुलिस ने चोरी के दस दोपहिया वाहन बरामद कर आरोपित शातिर वाहन चोर सचेंडी के कटरा भैसोर निवासी श्रीराम गौतम को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान शातिर पकड़ा गया।
शातिर ने चुराई गई बाइक व स्कूटी सुरक्षित रखने के लिए बियाबान जंगल को चुना था। जंगल के बीचों बीच पुआल के बीच छुपाकर चोरी की बाइक और स्कूटी रखी गई थी। पुलिस पुआल के बीच से सभी दो पहिया वाहन बाहर निकलवा कर थाने लाई है।
सचेंडी कस्बे से सोमवार को एक बाइक चोरी हुई थी। मुकदमा दर्ज कर पुलिस वाहन चोर की तलाश में थी। इसी को लेकर धरमंगत पुर के पास पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी एक बिना नम्बर की बाइक सवार को रोक कर बाइक को दस्तावेज मांगे गए।
पूछताछ में पता चला कि बाइक को शातिर ने सोमवार को चकरपुर मंडी से चोरी की थी। बाइक सवार की पहचान सचेंडी के कटरा भैसोर निवासी श्रीराम गौतम के रूप में हुई। शातिर ने कड़ाई से पूछताछ में बताया कि उसने ओरियंट रिसार्ट के पीछे बियाबान जंगल में अपना ठिकाना बनाया है, जहां पर उसने चोरी की बाइक रखी है।
ये बाइक भी वह वही लेकर जा रहा था। शातिर की निशानदेही पर जंगल के बीच पुआल में छुपाकर रखे गए चोरी के दस दो पहिया वाहन बरामद हुए हैं, इनमें से एक के पार्ट्स अलग-अलग मिले हैं। पुलिस सभी दो पहिया वाहन निकलवा कर थाने लाई।चौकी प्रभारी अंकित मौर्या ने बताया कि शातिर को चोरी के दो पहिया वाहनों के साथ गिरफ्तार किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।