पुआल में छुपा कर रखी थी चोरी की बाइकें, जंगल के बीच शातिर ने बनाया था अड्डा

जागरण संवाददाता, कानपुर। सचेंडी पुलिस ने चोरी के दस दोपहिया वाहन बरामद कर आरोपित शातिर वाहन चोर सचेंडी के कटरा भैसोर निवासी श्रीराम गौतम को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान शातिर पकड़ा गया। शातिर ने चुराई गई बाइक व स्कूटी सुरक्षित रखने के लिए बियाबान जंगल को चुना था। जंगल के बीचों बीच पुआल के बीच छुपाकर चोरी की बाइक और स्कूटी रखी गई थी। पुलिस पुआल के बीच से सभी दो पहिया वाहन बाहर निकलवा कर थाने लाई है।

सचेंडी कस्बे से सोमवार को एक बाइक चोरी हुई थी। मुकदमा दर्ज कर पुलिस वाहन चोर की तलाश में थी। इसी को लेकर धरमंगत पुर के पास पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी एक बिना नम्बर की बाइक सवार को रोक कर बाइक को दस्तावेज मांगे गए।

पूछताछ में पता चला कि बाइक को शातिर ने सोमवार को चकरपुर मंडी से चोरी की थी। बाइक सवार की पहचान सचेंडी के कटरा भैसोर निवासी श्रीराम गौतम के रूप में हुई। शातिर ने कड़ाई से पूछताछ में बताया कि उसने ओरियंट रिसार्ट के पीछे बियाबान जंगल में अपना ठिकाना बनाया है, जहां पर उसने चोरी की बाइक रखी है।