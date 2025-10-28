Language
    कानपुर में स्टेनो की मां बोली- बिटिया बहुत घबराई थी... नहीं मालूम था जिंदगी कर लेगी खत्म

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 03:43 PM (IST)

    कानपुर में स्टेनो की आत्महत्या के मामले में पुलिस मृतका की माँ का बयान लेने पहुंची। माँ ने बताया कि बेटी उस दिन बहुत घबराई हुई थी और रो रही थी। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की थी। मृतका के पिता और नाना ने पेशकार और चपरासी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही माँ का बयान दर्ज करेगी।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। स्टेनो की आत्महत्या के मामले में कोतवाली थाना पुलिस सोमवार को मां के बयान लेने उनके मायके पहुंची लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते बयान नहीं हो सके। हालांकि पुलिस ने उनसे सीडीआर में उनसे बेटी की आठ बार हुई बातचीत के बारे में पूछा।

    उन्होंने बताया कि उस दिन बिटिया काफी घबराई थी। रो भी रही थी। उसे समझाते हुए उसके पिता को भेजने की बात कही थी लेकिन ये नहीं मालूम था कि वह दिन बेटी का आखिरी दिन होगा। वह अपनी जिंदगी ही खत्म कर लेगी।

    मूलरूप से घाटमपुर के कोटरा मकरंदपुर निवासी नेहा सिविल जज सीनियर डिवीजन कार्यालय में स्टेनो थी। 18 अक्टूबर की दोपहर नेहा ने न्यायालय भवन के छठवें तल से कूदकर जान दे दी। दिवंगत के पिता गोविंद प्रसाद व नाना जय प्रसाद ने पेशकार और चपरासी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।

    पेशकार राकेश कमल ने नेहा की मौत पर अज्ञात के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। कोतवाली थाना थाना प्रभारी जगदीश पांडेय ने बताया कि पेशकार व चपरासी समेत छह कर्मचारी व दिवंगत के पिता के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।

    सोमवार को मां के बयान दर्ज करने पुलिस उनके मायके बर्रा विश्वबैंक पहुंची थी, जहां उन्होंने स्वास्थ्य ठीक न होना बताया। कहा कि अभी बयान देने की स्थिति में नहीं हैं लेकिन पूछताछ में बेटी को प्रताड़ित समेत काफी बातें बताईं। थाना प्रभारी ने बताया कि कुछ दिन बाद बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।