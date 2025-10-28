कानपुर में स्टेनो की मां बोली- बिटिया बहुत घबराई थी... नहीं मालूम था जिंदगी कर लेगी खत्म

जागरण संवाददाता, कानपुर। स्टेनो की आत्महत्या के मामले में कोतवाली थाना पुलिस सोमवार को मां के बयान लेने उनके मायके पहुंची लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते बयान नहीं हो सके। हालांकि पुलिस ने उनसे सीडीआर में उनसे बेटी की आठ बार हुई बातचीत के बारे में पूछा।

उन्होंने बताया कि उस दिन बिटिया काफी घबराई थी। रो भी रही थी। उसे समझाते हुए उसके पिता को भेजने की बात कही थी लेकिन ये नहीं मालूम था कि वह दिन बेटी का आखिरी दिन होगा। वह अपनी जिंदगी ही खत्म कर लेगी।

मूलरूप से घाटमपुर के कोटरा मकरंदपुर निवासी नेहा सिविल जज सीनियर डिवीजन कार्यालय में स्टेनो थी। 18 अक्टूबर की दोपहर नेहा ने न्यायालय भवन के छठवें तल से कूदकर जान दे दी। दिवंगत के पिता गोविंद प्रसाद व नाना जय प्रसाद ने पेशकार और चपरासी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।

पेशकार राकेश कमल ने नेहा की मौत पर अज्ञात के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। कोतवाली थाना थाना प्रभारी जगदीश पांडेय ने बताया कि पेशकार व चपरासी समेत छह कर्मचारी व दिवंगत के पिता के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।