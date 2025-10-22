कानपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत, चाचा और चचेरा भाई घायल

जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली के दिन पूजन सामग्री और घरेलू सामान खरीदकर लौट रहे बाइक सवार चाचा और चचेरे भाइयों को विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर से टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। जबकि चाचा और भतीजा घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपित चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने घायलों को सीएचसी सरसौल में भर्ती कराया है।

महाराजपुर सुभौली निवासी चंद्रभान यादव किसान हैं उनका 18 वर्षीय इकलौता बेटा अभिषेक बाबा विश्वनाथ इंटर कालेज से नौवीं का छात्र था। परिवार में पत्नी नीतू और चार बेटियां अंजली,आकांक्षा,खुशी और सिब्बो हैं। सोमवार देर शाम अभिषेक अपने चचेरे भाई राज और चाचा शैलेंद्र के साथ बाइक से दीपावली पूजन सामग्री और सब्जी खरीदने के लिए छतमरा जा रहे थे।

खरीदारी कर सभी घर लौट रहे घटना के बाद समय बाइक चाचा शैलेंद्र चला रहे थे। तभी तिलसहरी की ओर से विपरीत दिशा में आ रहे नशे में धुत ट्रैक्टर चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। किसी तरह चाचा शैलेंद्र ने कूदकर जान बचाई जबकि अभिषेक की चपेट में आकर मौके पर ही मौत हाे गई, जबकि चाचा शैलेंद्र और चचेरा भाई राज गंभीर रूप से घायल हो गए।