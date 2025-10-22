Language
    कानपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत, चाचा और चचेरा भाई घायल

    By Atul Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:40 AM (IST)

    कानपुर में दीपावली पर पूजन सामग्री खरीदकर लौट रहे चाचा-भतीजे को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौत हो गई और चाचा-भतीजा घायल हो गए। घटना महाराजपुर के पास हुई, जहाँ नशे में धुत ट्रैक्टर चालक ने विपरीत दिशा से टक्कर मारी। पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर लिया है और चालक की तलाश जारी है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली के दिन पूजन सामग्री और घरेलू सामान खरीदकर लौट रहे बाइक सवार चाचा और चचेरे भाइयों को विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर से टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। जबकि चाचा और भतीजा घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपित चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने घायलों को सीएचसी सरसौल में भर्ती कराया है।

    महाराजपुर सुभौली निवासी चंद्रभान यादव किसान हैं उनका 18 वर्षीय इकलौता बेटा अभिषेक बाबा विश्वनाथ इंटर कालेज से नौवीं का छात्र था। परिवार में पत्नी नीतू और चार बेटियां अंजली,आकांक्षा,खुशी और सिब्बो हैं। सोमवार देर शाम अभिषेक अपने चचेरे भाई राज और चाचा शैलेंद्र के साथ बाइक से दीपावली पूजन सामग्री और सब्जी खरीदने के लिए छतमरा जा रहे थे।

    खरीदारी कर सभी घर लौट रहे घटना के बाद समय बाइक चाचा शैलेंद्र चला रहे थे। तभी तिलसहरी की ओर से विपरीत दिशा में आ रहे नशे में धुत ट्रैक्टर चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। किसी तरह चाचा शैलेंद्र ने कूदकर जान बचाई जबकि अभिषेक की चपेट में आकर मौके पर ही मौत हाे गई, जबकि चाचा शैलेंद्र और चचेरा भाई राज गंभीर रूप से घायल हो गए।

    हादसे के बाद आरोपित चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग निकला। महाराजपुर थाना प्रभारी संजय कुमार पांडेय ने बताया कि ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश में जा रही है स्वजन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जा रही है।