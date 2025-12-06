Language
    कानपुर में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सॉल्वर पकड़ाया, छह लाख में हुआ था सौदा

    By Vivek Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:40 PM (IST)

    कानपुर में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के दौरान एक साल्वर पकड़ा गया। कौशांबी निवासी अमरराज सोनकर, संतोष कुमार नामक अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। उप्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक एवं प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी की परीक्षा में शनिवार दोपहर साल्वर पकड़ा गया।

    दूसरी पाली की परीक्षा के दौरान कोतवाली क्षेत्र स्थित सरसैया घाट के पास श्री कैलाशनाथ बालिका इंटर कालेज में निरीक्षण के दौरान कौशांबी जनपद के दानपुर गांव (थाना पश्चिम सरीरा) का रहने वाला अमरराज सोनकर अपने पड़ोसी अभ्यर्थी संतोष कुमार के स्थान पर परीक्षा दे रहा था।

    परीक्षा के नोडल अधिकारी एडीएम वित्त एवं राजस्व डा. विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि दूसरी पाली की परीक्षा में केंद्र में निरीक्षण के दौरान पर्यवेक्षकों को अमरराज के प्रवेश पत्र और उपस्थिति पत्रक पर लगी फोटो से मिलान किया।

    चेहरे में अंतर मिलने पर उसे शांतिपूर्वक दूसरे कक्ष में ले जाकर पूछताछ की गई। कड़ाई से पूछताछ के बाद अमरराज ने कबूल किया कि वह अभ्यर्थी नहीं, बल्कि संतोष नाम का युवक जो उसका पड़ोसी है, उसके स्थान पर परीक्षा देने आया है।

    अमरराज ने बताया कि परीक्षा देने का सौदा छह लाख रुपये में तय हुआ था, जिसमें से 60 हजार रुपये उसे एडवांस देकर कानपुर भेजा गया था। पकड़े जाने के बाद तुरंत केंद्र व्यवस्थापक ने पुलिस को सूचित किया।

    सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। कोतवाली थाना प्रभारी जगदीश पांडेय ने बताया कि साल्वर प्रकरण में तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जाएगी।