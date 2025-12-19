Language
    कानपुर में हाईवे किनारे बने सर्विस रोड, सांसद अशोक रावत और MLC अरुण पाठक ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की

    By Ritesh Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:28 PM (IST)

    कानपुर के एमएलसी अरुण पाठक और सांसद अशोक रावत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर एनएच-34 से कानपुर रिंग रोड के किनारे सर्विस रोड निर्माण की मां ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। एमएलसी अरुण पाठक और मिश्रिख सांसद अशोक रावत ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की।

    दोनों जनप्रतिनिधियों ने एनएच-34 (पुराना एनएच-91) से कानपुर रिंग रोड के किनारे सर्विस रोड निर्माण की मांग को लेकर संयुक्त मांगपत्र सौंपा।

    बताया कि तातियागंज क्षेत्र से होकर गुजरने वाली कानपुर रिंग रोड बिठूर जैसे प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थल को जोड़ती है, लेकिन सुरक्षित संपर्क मार्ग न होने से स्थानीय लोगों, श्रद्धालुओं और व्यापारियों को परेशानी होती है।

    वर्ष 2023 में एनएच-34 के चौड़ीकरण के बाद भी बिठूर के लिए सीधा मार्ग नहीं है। मंत्री ने परीक्षण के बाद शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। जासं

