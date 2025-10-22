दबंगों ने क्षेत्र में जमकर मचाया उत्पात अलग-अलग स्थानों पर मारपीट, पथराव कर तीन को पीटा

जागरण संवाददाता, कानपुर: दीपावली पर फजलगंज क्षेत्र में दबंगों ने जमकर उत्पात मचाते हुए अलग-अलग स्थानों पर मारपीट और पथराव करते हुए होटल संचालक समेत तीन लोगों को पीटा। वहीं भाई को मारपीट से बचाने के दौरान आरोपितों ने युवक को पीटकर उसकी अंगुली तोड़ दी और भाग निकले। तीन मामलाें में पुलिस ने अब तक एक के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज की है।

फजलगंज के सिकलाइन गड़रियनपुरवा निवासी अंशु पाल ने बताया कि दीपावली की रात वह अपने भाई रितिक पाल और साथी लकी पाल के साथ देर रात कार से घूमने निकला था। इस दौरान उसके चचेरे भाई मुकुल पाल का गौरव गुप्ता,अक्षय गुप्ता से विवाद हो रहा था। यह देखकर वह उसे बचाने गया तो मुहल्ले के साहिल साहू उर्फ दलाल ,रितिक गौतम,सुमित पाल गाली गलौज करते हुए आ गए।

आरोपितों ने उसे वह उसके भाई मुकुल पाल को लाठी डंडों से पीट दिया। जिससे उसके हाथ की अंगुली टूट गई। पूरी घटना सीसी कैमरे में कैद हुई आरोपित धमकाते हुए भाग निकले। मामले को लेकर उसने तहरीर दी जिसके बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। वहीं सिकलाइन गड़रियनपुरवा निवासी विकास उर्फ काका को भी शराब के लिए रुपये न देने पर आरोपितों ने मंगलवार देर रात तमंचे की बट मारकर सिर फोड़ दिया और भाग निकले।