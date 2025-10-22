Language
    दबंगों ने क्षेत्र में जमकर मचाया उत्पात अलग-अलग स्थानों पर मारपीट, पथराव कर तीन को पीटा

    By Atul Mishra Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:14 PM (IST)

    कानपुर के फजलगंज में दीपावली पर दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने कई स्थानों पर मारपीट और पथराव किया, जिसमें एक होटल मालिक सहित तीन लोग घायल हो गए। एक युवक अपने भाई को बचाने गया तो आरोपियों ने उसकी उंगली तोड़ दी। पुलिस ने तीन मामलों में से केवल एक में ही रिपोर्ट दर्ज की है।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकातमक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर: दीपावली पर फजलगंज क्षेत्र में दबंगों ने जमकर उत्पात मचाते हुए अलग-अलग स्थानों पर मारपीट और पथराव करते हुए होटल संचालक समेत तीन लोगों को पीटा। वहीं भाई को मारपीट से बचाने के दौरान आरोपितों ने युवक को पीटकर उसकी अंगुली तोड़ दी और भाग निकले। तीन मामलाें में पुलिस ने अब तक एक के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज की है।

    फजलगंज के सिकलाइन गड़रियनपुरवा निवासी अंशु पाल ने बताया कि दीपावली की रात वह अपने भाई रितिक पाल और साथी लकी पाल के साथ देर रात कार से घूमने निकला था। इस दौरान उसके चचेरे भाई मुकुल पाल का गौरव गुप्ता,अक्षय गुप्ता से विवाद हो रहा था। यह देखकर वह उसे बचाने गया तो मुहल्ले के साहिल साहू उर्फ दलाल ,रितिक गौतम,सुमित पाल गाली गलौज करते हुए आ गए।

    आरोपितों ने उसे वह उसके भाई मुकुल पाल को लाठी डंडों से पीट दिया। जिससे उसके हाथ की अंगुली टूट गई। पूरी घटना सीसी कैमरे में कैद हुई आरोपित धमकाते हुए भाग निकले। मामले को लेकर उसने तहरीर दी जिसके बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। वहीं सिकलाइन गड़रियनपुरवा निवासी विकास उर्फ काका को भी शराब के लिए रुपये न देने पर आरोपितों ने मंगलवार देर रात तमंचे की बट मारकर सिर फोड़ दिया और भाग निकले।

    इससे पूर्व आरोपितों ने दीपावली की रात चार खंभा कुआ स्थित नमस्कार होटल के मालिक के मालिक को मारपीट होटल में पथराव कर दिया था। आरोपितों ने चार माह पूर्व चकेरी में युवक पर जानलेवा हमला किया था जिसमें हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।