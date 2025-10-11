Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kanpur : रोडवेज कर्मी की करंट लगने से मौत, करवा चौथ पर बिलखती रही पत्नी

    By Ankur Srivastava Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    कानपुर में करवा चौथ के दिन एक रोडवेज कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। इस दुखद घटना से उसकी पत्नी शोक में डूब गई और करवा चौथ पर विलाप करती रही। यह हादसा परिवार के लिए एक बड़ा आघात था।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। रावतपुर स्थित रोडवेज के वर्कशाप में एक कर्मचारी की बिजली के पोल पर करंट लगने से मौत हो गई। वह करीब 18 फीट की ऊंचाई से गिरे थे। स्वजन ने रोडवेज के अधिकारियों पर जबरन पाल पर चढ़ाने का आरोप लगाया और दिवंगत की बेटी को विभाग में नौकरी, आर्थिक सहायता और जिस आवास में रह रहे वहां से निकालने न जाने की मांग की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान पोस्टमार्टम हाउस में परिवार ने जमकर हंगामा किया। मौके पर रोडवेज के जीएम और एसीपी कर्नलगंज व चार थानों का फोर्स पहुंचा और उनहें समझाने का प्रयास किया। करीब चार घंटे बाद परिवार शव लेकर घर पहुंचा।


    आजाद नगर कालोनी निवासी 48 वर्षीय रामजी सैनी रावतपुर स्थित रोडवेज वर्कशाप में फिटर थे। परिवार में पत्नी बेबी सैनी, बेटी प्रीति व दीक्षा हैं। रामजी के छोटे भाई गोपाल ने बताया कि रामजी शुक्रवार सुबह ड्यूटी पर गए थे। भाई पूर्व में एक हादसा होने से उनके एक पैर में राड पड़ी है। आरोप है कि ये जानते हुए भी अधिकारी ने भाई को बिजली के पोल पर चढ़ केबिल ठीक करने के लिए कहा था, जब भाई ने अपनी समस्या बताई तो अधिकारी भड़क गए।

    मजबूरी में चढ़ना पड़ा पोल पर

    मजबूरी में उन्हें पोल पर चढ़ना पड़ा, लेकिन तभी वह करंट की चपेट में आकर 18 फीट नीचे गिए। उन्हें गंभीर हालत में साथी कर्मचारी एलएलआर अस्पताल ले गए, लेकिन अधिकारियों ने इसकी सूचना दोपहर बाद दी। इलाज के दौरान शनिवार सुबह उनकी मौत हो गई। गोपाल ने बताया कि भाई की दो बेटियां हैं, जिसमें एक दिव्यांग भी है। भाई की मृत्यु के बाद परिवार का भरण पोषण भी होना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने एक बेटी की विभाग में नौकरी दिलाने, आर्थिक सहायता व जिस आवास में दिवंगत का परिवार रह रहा है।

    उन्हें वहां से न हटाने की मांग की, लेकिन अधिकारी उनकी मांग नहीं मान रहे थे, जिस पर पोस्टमार्टम हाउस में परिवार ने हंगामा किया। पहले नवाबगंज थाना प्रभारी केशव तिवारी समेत पुलिसकर्मी समझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन जब मामला बढ़ा तो एसीपी कर्नलगंज अमित चौरसिया व ग्वालटोली, कर्नलगंज समेत तीन अन्य थानों का फोर्स पहुंचा। इसके बाद रोडवेज के जीएम गौरव पांडेय समेत अधिकारी पहुंच गए, लेकिन परिवार की मांग की रिपोर्ट शासन को भेजने की सहमति दी। नौकरी मिलने का भरोसा नहीं दिया, जिससे स्वजन भड़क गए।

    इसके बाद सपा नेता सम्राट विकास यादव पहुंचे और उन्होंने भी अधिकारियाें से दिवंगत परिवार की मांगों को पूरा करने की बात कही, पर जीएम स्पष्ट नहीं कर सके। हालांकि करीब चार घंटे बाद परिवार शव लेकर अपने घर चला गया। नवाबगंज थाना प्रभारी केशव तिवारी ने बताया कि रोडवेज के अधिकारियों ने मृतक आश्रित परिवार को नियमानुसार जो भी संभव मदद हो सकती उसे कराने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद परिवार शव लेकर अपने साथ चला गया।