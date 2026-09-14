Kanpur Road Accident: 7 महीने में 334 लोगों की जान गई, रोज जांच के दावों के बीच सड़क हादसे नहीं हो रहे कम

जागरण संवाददाता, कानपुर। सड़क हादसों और उनमें मृतक एवं घायलों के आंकड़े हाल ही में शासन स्तर से जारी हुए हैं। ये आंकड़े डरावने हैं। सड़क दुघर्टनाओं के इन आंकड़ों के मुताबिक, कानपुर नगर में सात महीने (जनवरी से जुलाई) में 783 सड़क हादसे हुए हैं। इन हादसों में 334 लोगों की जानें चली गई हैं।

आंकड़ों पर गौर करें तो हर हादसे में दो से भी अधिक लोगों की जानें चली गई हैं। हर दिन करीब चार हादसे हो रहे हैं। इन दुर्घटनाओं के बाद भी सड़क सुरक्षा के नाम पर चलने वाले अभियान का असर दिख नहीं रहा है। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरस्पीड, उलटी दिशा में वाहन चलाने और तेज रफ्तार के बीच खतरनाक ओवरटेकिंग सड़क हादसों के कारण बन रहे हैं। हालांकि, यातायात नियमों की अनदेखी पर लगातार कार्रवाई के दावे जरूर हो रहे हैं, पर सड़क दुघर्टनाओं के आंकड़े इन सरकारी दावों को झुठला रहे हैं।

सड़क दुघर्टनाओं के मुख्य कारण परिवहन विभाग के अधिकारी सड़क दुघर्टनाओं के मुख्य कारणों में गड्ढायुक्त और जर्जर सड़कों का होना भी बता रहे हैं। मार्गों पर गहरे गड्ढों से बचाव के दौरान भी लोग हादसे का शिकार हो जा रहे हैं। इसके आलवा वाहनों की ओवरस्पीड और यातायात नियमों की अनदेखी सड़क दुघर्टनाओं को बढ़ावा दे रही है।, ये स्थिति तब है जब हर रोज ट्रैफिक पुलिस भी हाईवे पर ओवरस्पीड वाले वाहनों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। साथ ही शहर के आंतरिक मार्गों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई का दावा किया जा रहा है।