IIT Kanpur के 8 प्रोफेसरों को मिला राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों का प्रतिष्ठित फेलोशिप सम्मान, जानें इनकी उपलब्धि

जागरण संवाददाता, कानपुर। आईआईटी कानपुर के आठ प्रोफेसर को देश की शीर्ष विज्ञान अकादमियों 'द नेशनल एकेडमी आफ साइंसेज, इंडिया' (एनएएसआइ) और 'इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी' (आईएनएसए) का फेलो चुना गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान अगले साल एक जनवरी से प्रभावी होगा। आईआईटी निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल ने सभी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है।



द नेशनल एकेडमी आफ साइंसेज, इंडिया (एनएएसआई) के नए फेलो प्रो. शांतनु भट्टाचार्य- मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग बायो-एमईएमएस , लैब-आन-चिप, नैनो टेक्नोलाजी, माइक्रोफ्लूइडिक्स, सेंसर, ध्वनिक मेटामेटेरियल्स और जल शोधन तकनीकों के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान मिला है। वह अभी सीएसआईआर-सीएसआईओ के निदेशक हैं तथा सीएसआईआर-सीरी, पिलानी के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं।



प्रो. योगेश एस. चौहान- इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग उन्नत सिलिकान ट्रांजिस्टर और हाई-पावर आरएफ संबंधी अनुसंधान के लिए वैश्विक स्तर पर विशिष्ट पहचान रखने वाले प्रो. चौहान ने एक ऐसा माडल विकसित किया है। जिसका प्रयोग दुनिया भर की सेमीकंडक्टर कंपनियां सर्किट डिजाइन में कर रही हैं।