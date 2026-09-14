आज का कानपुर मंडी भाव 14 सितंबर: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

दालों में अरहर फूल 12100 से 12200 रुपये और चना दाल 7650 से 7750 रुपये प्रति क्विंटल रही। चावल में बासमती नंबर-1 का भाव 10500 से 11000 रुपये रहा। आटा 1580 से 1600, मैदा 1610 से 1660 और सूजी 1660 से 1700 रुपये प्रति 50 किलोग्राम रही। तिलहन में लाही 7500 से 7600 और मूंगफली दाना शिवपुरी 11500 से 12500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों कोल्हू 17600 से 17700 रुपये रहा। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 235600 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 156000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
|गल्ला (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|गेहूं दड़ा
|2600-2700
|आर.आर. 21
|2750-2800
|गेहूं फार्म
|2850-2900
|जौ
|2600-2700
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2000-2100
|मकाई
|2000-2100
|दलहन (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|चना
|6250-6350
|अरहर
|6400-6600
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|4400-4500
|उड़द हरा
|8800-9200
|उड़द काला
|7000-8300
|मूंग
|7300-7500
|दाल (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|अरहर फूल
|12100-12200
|अरहर स्पे.
|9000-9100
|चना दाल
|7650-7750
|मटर दाल
|5250-5300
|मसूर मलका
|6950-7000
|मसूर दाल
|7250-7300
|उड़द दाल
|8200-13200
|उड़द धोवा
|9000-11000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
|चावल (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती 1 नं.
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती 2 नं.
|7000-8000
|आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|आटा
|1580-1600
|मैदा
|1610-1660
|सूजी
|1660-1700
|तिलहन (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|लाही
|7500-7600
|अलसी
|6900-7000
|अण्डी
|5100-5200
|तिल्ली
|8000-11000
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11500-12500
|बटाली
|11600-13200
|सेहुंआ
|5000-5500
|तेल (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|सरसों कोल्हू
|17600-17700
|अलसी
|16100-16200
|अण्डी
|14400-14500
|खली (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|सरसों
|3000-3100
|अलसी
|7900-8000
|अण्डी
|1400-1450
|वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|ब्रांड
|भाव (रुपये)
|बावर्ची
|2250-2247
|मयूर
|2250-2247
|गुड़ (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|मंगलोर लड्डू
|6200-6300
|देशी भेली
|6100-6200
|शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (रुपये)
|एम.30
|5000-5200
|देशी घी (प्रति क्विंटल)
|स्थान
|भाव (रुपये)
|खुर्जा
|72000-72500
|औरैय्या
|69000-70000
|माधौगढ़
|70000-71000
|बारदाना
|प्रकार
|भाव (रुपये)
|3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|-
|सुतली (प्रति क्विंटल)
|साइज
|भाव (रुपये)
|72 इंच
|17500-18500
|90 इंच
|20000-21000
|रुई (प्रति क्विंटल)
|प्रकार
|भाव (रुपये)
|गुजरात (797)
|-
|देशी बंगाल
|15000-15500
|सराफा बाजार, कानपुर
|वस्तु
|भाव
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
|-
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|235600
|सिक्का (प्रति नग)
|2300-2400
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|156000
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|-
|गिन्नी (प्रति नग)
|116200-116700