यूपी में दारोगा की लापरवाही से सात घंटे लावारिस पड़ा रहा युवक का शव, सड़क पर चिथड़े बिखर गए

जागरण संवाददाता, कानपुर। नौबस्ता थानाक्षेत्र में जूही गोशाला के पास रविवार सुबह तेजरफ्तार ट्रक की टक्कर से आटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में युवक की मौत हो गई जबकि उसका बड़ा भाई और होने वाला बहनोई गंभीर रूप से घायल हो गए। आटो चालक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

हादसे में भाई के मौत की खबर सुनकर बहन पोस्टमार्टम हाउस पहुंची तो भाई का शव देख रो-रोकर बुरा हाल हो गया। दारोगा शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाकर चला गया, जिसकी वजह से सात घंटे तक वहां लावारिस हालत में पड़ा रहा। दोपहर बाद परिवार के लोग पहुंचे तो शव की शिनाख्त की, जिसके बाद देर शाम पोस्टमार्टम हो सका।

दिल्ली के नरेला निवासी शिवकुमार ने बेटी कोमल की शादी 22 नवंबर को नर्वल के करबिगवां गांव निवासी पवन कुमार से तय की है। 18 नवंबर को तिलक समारोह है। उन्होंने बताया कि उनके दोनों बेटे बड़ा आदित्य व छोटा 18 वर्षीय अरविंद शनिवार देर शाम कोमल के मंगेतर पवन के साथ दिल्ली से कानपुर के लिए निकले थे।

उन्होंने बताया कि शादी बर्रा स्थित गेस्ट हाउस से होनी है, इसलिए कुछ सामान लेकर आ रहे थे। इसे मेहरबान सिंह का पुरवा में पवन की बहन के घर पहुंचाना था। रविवार सुबह तीनों सेट्रल स्टेशन से आटो से मेहरबान सिंह का पुरवा के लिए निकले थे। जूही गोशाला के पास तेजरफ्तार ट्रक ने आटो में टक्कर मार दी। पुलिस ने घायलों को उर्सुला अस्पताल भेजा, जहां डाक्टरों ने अरविंद को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आदित्य को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई जबकि पवन को स्वजन ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।