    कानपुर में सड़क हादसे में महिला और लोक पायलट समेत 3 की मौत, एक घायल

    By Ankur Srivastava Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 10:52 PM (IST)

    महाराजपुर और हनुमंत विहार (गल्लामंडी) के पास तेज रफ्तार वाहनों ने ट्रेन चालक और एक महिला समेत तीन लोगों की जान ले ली; एक महिला के हाथ-पैर में फ्रैक्चर। पुलिस वाहनों की जानकारी जुटा रही। मृतका 27 वर्षीय राधा (इटावा के सैफई निवासी) विधवा थीं, पति इंद्रपाल की चुनाव रंजिश में हत्या हुई थी; बेटी नैना के साथ कोयला नगर में रहती थीं।  

    जागरण संवाददाता, कानपुर। महाराजपुर क्षेत्र और हनुमंत विहार के गल्लामंडी के पास तेज रफ्तार वाहनों ने ट्रेन चालक और एक महिला समेत तीन लोगों की जान ले ली। एक महिला के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया। पुलिस हादसे करने वाले वाहनों के बारे में जानकारी जुटा रही है।

    मूलरूप से इटावा के सैफई के सिपहिया गांव की रहने वाली 27 वर्षीय राधा की शादी इंद्रपाल से हुई थी। कुछ साल पहले प्रधानी के चुनाव की रंजिश में इंद्रपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लगभग दो साल से राधा चार साल की बेटी नैना के साथ कोयला नगर के आदर्श विहार में रह रही थीं।

    वह जाजमऊ ताड़बगिया निवासी चचेरी बहन रेनू के साथ महाराजपुर रूमा स्थित केआइटी में खाना बनाने जाती थी। शनिवार सुबह भी दोनों रामादेवी से ई-रिक्शा कर कालेज के बाहर पहुंची। जैसे ही उतरकर दोनों कुछ कदम चलीं तभी प्रयागराज-कानपुर हाईवे पर डंपर राधा को टक्कर मारते हुए निकल गया। रेनू भी चपेट में आ गईं। राधा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके हाथ-पैर में फ्रैक्चर हो गया। थाना प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।


    वहीं, हंसपुरम निवासी 48 वर्षीय ट्रेन ड्राइवर प्रेम नारायण वर्मा रविवार तड़के लगभग साढ़े तीन बजे बाइक सें सेंट्रल स्टेशन ड्यूटी के लिए जा रहे थे। गल्लामंडी के पास तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी। वह बाइक समेत गिरे तो भागने के चक्कर में चालक उन्हें रौंदते हुए निकल गया।

    उधर, रेलबाजार निवासी टेंपो चालक 52 वर्षीय काशीनाथ शनिवार को घंटाघर से महाराजपुर बुकिंग पर सवारी लेकर गए थे। लौटते समय टेंपो खाली था। नर्वल मोड़ के पास पीछे से आए तेज रफ्तार पिकअप ने टेंपो में टक्कर मार दी, जिससे काशीनाथ टेंपो से बाहर उछलकर डिवाइडर पर गिरे। सिर पर गंभीर चोटें आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। काशीनाथ के परिवार में पत्नी संगीता, बेटा कृष्णा और बेटी अनन्या है। थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

    कार की टक्कर से गिरे पिलर-दीवार, महिला घायल, जलाने का प्रयास

    सचेंडी के भूल गांव निवासी मजदूर कृष्ण कुमार पत्नी तारावती व अपने तीन बच्चों के साथ रहते हैं। रविवार देर शाम तारावती पड़ोसी नरेश कमल की दीवार से सटकर बैठी थीं, तभी तेज रफ्तार आल्टो कार अनियंत्रित होकर नरेश के मकान की दीवार से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दीवार के दो पिलर व दीवार एक साथ गिर गए, जिसकी चपेट में आने से तारावती घायल हो गईं।

    कार के एयरगबैग खुल गए। कार इंटर का छात्र चला रहा था, जो हादसे के बाद भाग निकला। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने कार में आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक थाने का फोर्स पहुंच गया और लोगों को समझा कर शांत कराया। ग्रामीणों ने तारावती को अस्पताल में भर्ती कराया। ग्रामीणों का आरोप है कि छात्र अक्सर गांव में तेज रफ्तार में कार चलाता है। एसीपी पनकी शिखर ने बताया कि जांच की जा रही है। छात्र का भी पता लगाया जा रहा है।