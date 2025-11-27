कानपुर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

संवाद सहयोगी, जागरण कानपुर। सचेंडी के भीमसेन रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। इसमें पंचमपुरवा निवासी 20 वर्षीय महिला शिवदेवी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पति नीरज सिंह घायल हो गए। वहीं, ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से भाग निकला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सचेंडी के पंचमपुरवा निवासी नीरज सिंह अहमदाबाद में प्राइवेट फैक्ट्री में कार्यरत हैं। करीब छह माह पहले बीती 14 मई को उनकी शादी भरथना निवासी शिवदेवी से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही वह अहमदाबाद चले गए थे। तीन दिन पहले ही वहां से वापस लौटे है।

बुधवार को वह पत्नी शिवदेवी को लेकर बाइक से विजय नगर और पी रोड स्थित बाजार खरीदारी करने गए थे। शाम को वापसी में भीमसेन जाने वाली सड़क पर सिटी मॉडल स्कूल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। नीरज के मुताबिक टक्कर की वजह से पत्नी शिवदेवी का संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रक के पहिए के नीचे आ गई।