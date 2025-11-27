कानपुर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी
कानपुर में एक दर्दनाक हादसे में, एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उस पर बैठी एक महिला की जान चली गई। महिला की शादी इसी साल मई में हुई थी। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, मामले की जांच जारी है।
संवाद सहयोगी, जागरण कानपुर। सचेंडी के भीमसेन रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। इसमें पंचमपुरवा निवासी 20 वर्षीय महिला शिवदेवी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पति नीरज सिंह घायल हो गए। वहीं, ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से भाग निकला।
सचेंडी के पंचमपुरवा निवासी नीरज सिंह अहमदाबाद में प्राइवेट फैक्ट्री में कार्यरत हैं। करीब छह माह पहले बीती 14 मई को उनकी शादी भरथना निवासी शिवदेवी से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही वह अहमदाबाद चले गए थे। तीन दिन पहले ही वहां से वापस लौटे है।
बुधवार को वह पत्नी शिवदेवी को लेकर बाइक से विजय नगर और पी रोड स्थित बाजार खरीदारी करने गए थे। शाम को वापसी में भीमसेन जाने वाली सड़क पर सिटी मॉडल स्कूल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। नीरज के मुताबिक टक्कर की वजह से पत्नी शिवदेवी का संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रक के पहिए के नीचे आ गई।
हादसे में शिवदेवी की मौत हो गई जबकि नीरज भी घायल हो गए। कुछ दूरी पर जाकर ट्रक चालक ने ट्रक खड़ा कर दिया और भाग निकला। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और घायल को अस्पताल भेजा।
घटना की जानकारी पर पहुंचे स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। सचेंडी इंस्पेक्टर दिनेश विष्ट ने बताया कि महिला की मौत हो गई है। फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है।
