    तेज रफ्तार डंपर ने सवारियों से भरे ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में दो युवकों की मौत, दो घायल

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:40 AM (IST)

    कानपुर के बिधनू रमईपुर में शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार डंपर ने सवारियों से भरे ऑटो को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ऑटो में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनमें से दो युवकों प्रताप नारायण और शाहबाज अली की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना रिलायंस पेट्रोल पंप के पास हुई।

    सड़क दुर्घटना में ऑटो सवार दो युवकों की मौत। जागरण

    संवाद सहयोगी, बिधनू । बिधनू रमईपुर में रिलाइंस पेट्रोल पंप के पास शनिवार सुबह करीब चार बजे तेज रफ्तार डंपर सवारियों से भरे आटो को टक्कर मारकर निकल गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आटो हाईवे पर कई बार पलटी खाता चला गया। जिसमे चार सवारियां दबकर गंभीर रूप से घायल हो गई।

    जिनमे से तीन को पुलिस ने एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान दो युवकों की मौत हो गई। वहीं एक घायल युवक के स्वजन ने पास के नर्सिंगहोम में भर्ती कराया। हादसे के बाद आटो चालक मौके से भाग निकला।

    रमईपुर जा रहा था ऑटो

    नौबस्ता चौराहे से शनिवार सुबह तड़के एक आटो सवारियां बैठाकर रमईपुर जा रहा था। मगरासा रिलाइंस पेट्रोल पंप के पास पीछे से आ रहा तेज रफ्तार डंपर आटो में टक्कर मारता हुआ निकल गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सवारियों से भरा आटो हाईवे पर कई बार पलटी खाता चला गया। जिसमें साढ़ सुंदरपुर निवासी 40 वर्षीय प्रताप नारायण, बिधनू लुधौरी निवासी 25 वर्षीय शाहबाज अली, गल्लामंडी निवासी 28 वर्षीय शिवकुमार, सिद्धार्थ नगर निवासी 38 वर्षीय राजकुमार दबकर घायल हो गए।

    वहीं, आटो चालक मौके से भाग निकला। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल प्रताप नारायण, शाहबाज और शिवकुमार को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया। राजकुमार को स्वजनों ने पास के नर्सिंगहोम में भर्ती कराया। एलएलआर अस्पताल में उपचार के दौरान प्रताप नारायण व शाहबाज की मौत हो गई। थाना प्रभारी तेजबहादुर सिंह ने बताया कि स्वजनों को जानकारी देकर कार्रवाई की जा रही है।