    कानपुर में हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी कंटेनर, दो लोगों की मौत

    By Ankur Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:21 AM (IST)

    कानपुर के पनकी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की जान चली गई। एक खड़े ट्रक में पीछे से कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिससे खलासी और एक सवारी की मौत हो गई। ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने कंटेनर चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। पनकी में एटूजेड प्लांट के सामने हाईवे पर शनिवार सुबह खड़े ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक हाईवे की दीवार से जा भिड़ा।

    इससे खलासी और एक सवारी की मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक और कंटेनर का खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने ट्रक और कंटेनर को अलग करा घायलों को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने कंटेनर के चालक को हिरासत में लिया है।

    संत कबीरनगर निवासी ट्रक चालक अरविंद यादव अंबेडकर नगर के दुधही सुरजूपुर खास निवासी खलासी 24 वर्षीय शमशाद के साथ ट्रक लेकर चकरपुर मंडी जा रहा था। इसी बीच उसने एक सवारी भी बैठा ली।

    शनिवार सुबह पांच बजे ट्रक पनकी में एटूजेड प्लांट के सामने हाईवे पर खराब हो गया, जिस पर चालक व खलासी ट्रक ठीक करने लगे। तभी ट्रक में बैठे सिद्धार्थ नगर के खेसरहा निवासी 26 वर्षीय शालू भी नीचे उतर आया। इसी बीच पीछे से आए तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे ट्रक हाईवे किनारे बनी दीवार से जा टकराया। इससे शमशाद और शालू की मौत हो गई।

    पहिये व दीवार के बीच फंसा ट्रक चालक कराहता रहा, लोग बनाते रहे वीडियो

    ट्रक की टक्कर के बाद अरविंद के दोनों पैर पहिये व दीवार के बीच में फंस गए। वह दर्द से कराहता रहा और राहगीर उसका वीडियो बनाते रहे। उसके साथ ही कंटेनर का खलासी भी घायल हो गया। पुलिस ने हाइड्रा मंगवाकर ट्रक और कंटेनर को अलग कराया, जिसके बाद चालक अरविंद को निकालने के साथ ही दोनों घायलों को एलएलआर अस्पताल भिजवाया।

    पनकी थाना पुलिस ने कंटेनर चालक बहराइच के पखारपुर के अजीजपुर निवासी निजामुद्दीन को हिरासत में लिया है। पनकी थाना प्रभारी मनोज भदौरिया ने बताया कि पनकी में हुए हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। तहरीर मिलने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।