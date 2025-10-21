Language
    Kanpur Nrews: रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से मची अफरा-तफरी, दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लपटों पर पाया काबू

    By Nitesh Srivastava Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 02:16 PM (IST)

    कानपुर के साकेत नगर में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया, जिन्होंने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है, लेकिन पटाखे से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। रेस्टोरेंट मालिक के अनुसार, इस घटना में लगभग एक करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    साकेत नगर में होटल में लगी आग। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। साकेत नगर स्थित रेस्टोरेंट में मंगलवार तड़के भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठती देख इलाकाई लोगों ने यूपी-112 और रेस्टारेंट संचालक को सूचना दी। करीब आधे घंटे बाद मौके फायर बिग्रेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, जिनकी मदद से करीब दो घंटे बाद आग को काबू किया जा सका।

    हालांकि आग से कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। प्रथमदृष्टया पटाखे से आग लगने की संभावना जताई गई है। किदवई नगर थानाक्षेत्र के साकेत नगर निवासी कृष्ण कुमार गुप्ता का इलाके में शुभम भोजनालय है। करीब छह महीने पहले ही उन्होंने पड़ोस में शुभम फूड जर्नी के नाम से नया रेस्टोरेंट बनाया था।

    मंगलवार करीब 6 बजे सामने स्थित दीप सिनेमा के गार्ड ने रेस्टोरेंट से आग की लपटें उठती देखीं। इसके बाद गार्ड ने रेस्टारेंट मालिक और यूपी-112 पर आग लगने की सूचना दी। इसके बाद थाना पुलिस और फजलगंज फायर स्टेशन से दो गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार करके आग को बढ़ने से रोक दिया।

    इसके बावजूद आग की चपेट में आने से अशोक नगर निवासी अशोक बाजपेई की जनरल स्टाेर की दुकान भी आग की चपेट में आकर चल गई। रेस्टोरेंट मालिक के मुताबिक आग से करीब एक करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। किदवई नगर थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। संभवत: आग पटाखे के कारण लगी है। स्पष्ट कारण जानने के लिए सीसी कैमरे खंगाले जा रहे हैं।