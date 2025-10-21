Kanpur Nrews: रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से मची अफरा-तफरी, दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लपटों पर पाया काबू

जागरण संवाददाता, कानपुर। साकेत नगर स्थित रेस्टोरेंट में मंगलवार तड़के भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठती देख इलाकाई लोगों ने यूपी-112 और रेस्टारेंट संचालक को सूचना दी। करीब आधे घंटे बाद मौके फायर बिग्रेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, जिनकी मदद से करीब दो घंटे बाद आग को काबू किया जा सका।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि आग से कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। प्रथमदृष्टया पटाखे से आग लगने की संभावना जताई गई है। किदवई नगर थानाक्षेत्र के साकेत नगर निवासी कृष्ण कुमार गुप्ता का इलाके में शुभम भोजनालय है। करीब छह महीने पहले ही उन्होंने पड़ोस में शुभम फूड जर्नी के नाम से नया रेस्टोरेंट बनाया था।

मंगलवार करीब 6 बजे सामने स्थित दीप सिनेमा के गार्ड ने रेस्टोरेंट से आग की लपटें उठती देखीं। इसके बाद गार्ड ने रेस्टारेंट मालिक और यूपी-112 पर आग लगने की सूचना दी। इसके बाद थाना पुलिस और फजलगंज फायर स्टेशन से दो गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार करके आग को बढ़ने से रोक दिया।