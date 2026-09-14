कानपुर में स्वाइन फ्लू के दो केस आए सामने, मलेरिया व स्क्रब टायफस का भी एक-एक मामला
कानपुर में स्वाइन फ्लू के दो नए मामले सामने आए हैं, साथ ही मलेरिया और स्क्रब टायफस का एक-एक केस ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर में स्वाइन फ्लू के दो नए मरीज मिले
मलेरिया और स्क्रब टायफस का एक-एक मामला सामने आया
डेंगू, मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में दवा का छिड़काव जारी
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू और स्क्रब टायफस के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू के दो नए मरीजों की पुष्टि हुई। मलेरिया व स्क्रब टायफस का एक-एक मामला भी सामने आया। जनवरी से अभी तक जनपद में 92 मामलों में डेंगू की पुष्टि हुई है। स्क्रब टायफस के 11, मलेरिया के 14 व स्वाइन फ्लू के 34 केस सामने आ चुके हैं।
डिप्टी सीएमओ डा. राजेश्वर सिंह ने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टायफस के मामले सामने आ रहे हैं। घाटमपुर की 30 वर्षीय महिला में मलेरिया व प्रेम नगर के 38 वर्षीय पुरुष में स्क्रब टायफस की पुष्टि हुई है।
वहीं, स्वाइन फ्लू के दो मामले सामने आने के बाद उन संक्रमित के सोर्स की खोज की जा रही है। जो संक्रमित मिले हैं, उनके स्वजन की सैंपलिंग के लिए जांच टीम को भेजा गया है। जिन क्षेत्रों से डेंगू, मलेरिया व स्क्रब टायफस के संक्रमित मिले हैं, वहां पर लार्वा नाशक व कीट नाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है।
ओपीडी में लक्षण वाले मरीजों की हर दिन हो रही सैंपलिंग
एलएलआर, उर्सुला, कांशीराम व केपीएम अस्पताल की ओपीडी में खांसी, बुखार, जुकाम के लक्षणों से ग्रसित मरीजों की जांच के बाद डाक्टर हर दिन 30 से 40 मरीजों की सैंपलिंग करा रहे हैं। मेडिकल कालेज के माइक्रोबायोलाजी विभाग में स्वाइन फ्लू के हर दिन 20 से ज्यादा संक्रमित की जा की जा रही है।
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