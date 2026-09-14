कानपुर में स्वाइन फ्लू के दो केस आए सामने, मलेरिया व स्क्रब टायफस का भी एक-एक मामला

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू और स्क्रब टायफस के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू के दो नए मरीजों की पुष्टि हुई। मलेरिया व स्क्रब टायफस का एक-एक मामला भी सामने आया। जनवरी से अभी तक जनपद में 92 मामलों में डेंगू की पुष्टि हुई है। स्क्रब टायफस के 11, मलेरिया के 14 व स्वाइन फ्लू के 34 केस सामने आ चुके हैं।

डिप्टी सीएमओ डा. राजेश्वर सिंह ने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टायफस के मामले सामने आ रहे हैं। घाटमपुर की 30 वर्षीय महिला में मलेरिया व प्रेम नगर के 38 वर्षीय पुरुष में स्क्रब टायफस की पुष्टि हुई है।

वहीं, स्वाइन फ्लू के दो मामले सामने आने के बाद उन संक्रमित के सोर्स की खोज की जा रही है। जो संक्रमित मिले हैं, उनके स्वजन की सैंपलिंग के लिए जांच टीम को भेजा गया है। जिन क्षेत्रों से डेंगू, मलेरिया व स्क्रब टायफस के संक्रमित मिले हैं, वहां पर लार्वा नाशक व कीट नाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है।