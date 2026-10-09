रिंग रोड और मंधना-अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजनाओं को मिलेगी गति, भूमि और परिसंपत्तियों से जुड़े मामलों का होगा समाधान

जागरण संवाददाता, कानपुर।

जागरण संवाददाता, कानपुर। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने शुक्रवार को कानपुर रिंग रोड एवं मंधना-अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजनाओं की समीक्षा की। नवीन सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से भूमि एवं अन्य लंबित प्रकरणों का समाधान कर निर्माण कार्यों को गति देने के निर्देश दिया।

रिंग रोड परियोजना के पैकेज-3 की समीक्षा के दौरान बताया गया कि रिंग रोड के प्रस्तावित मार्ग में सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड (सीयूजीएल) के पंप कार्यालय का कुछ हिस्सा आ रहा है। इस केंद्र से पीएनजी एवं सीएनजी की आपूर्ति की जाती है। जिलाधिकारी ने प्रभावित हिस्से एवं संबंधित गैस पाइपलाइनों की शिफ्टिंग के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।