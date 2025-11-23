कानपुर में चोरी की रिपोर्ट लिखने में तीन दिन की देरी, मगर 48 घंटे में खुलासा; CCTV से खुला राज

जागरण संवाददाता, कानपुर। नौबस्ता पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। चोरी के मामले में पहले तीन दिनों तक पीड़ित को मुकदमा दर्ज करने के लिए टरकाती रही। बाद में डीसीपी दक्षिण के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया तो वाहवाही लूटने के लिए 48 घंटे में राजफाश भी कर दिया।

जबकि वारदात को अंजाम देने वाला बाल अपचारी सीसी कैमरे में कैद हुआ था। पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले ज्वैलर्स को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1900 रुपये नकद और चांदी व सोने की छड़ बरामद की हैं।

नौबस्ता थानाप्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि भूरेपुरवा में 18 नवंबर को आटो चालक दीपू शुक्ला के बंद घर में दिनदहाड़े बाल अपचारी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के वक्त दीपू परिवार समेत गंगापुर में भांजी की शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। शाम को लौटने पर उन्हें घटना की जानकारी हुई थी। सूचना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसी कैमरे खंगाले तो एक कैमरे में बाल अपचारी पर्स और डिब्बों से गहने निकालते कैद हुआ था।

गहनें निकालने के बाद खाली पर्स और डिब्बों को छोड़ गया था। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। दोपहर में बाल अपचारी के विजया चेस्ट हास्पिटल के पास बैठे होने की जानकारी हुई। इसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। पूछताछ में उसने चोरी का माल राजीव विहार निवासी कबीर ज्वैलर्स के मालिक योगेंद्र सोनी को बेचने की जानकारी दी।