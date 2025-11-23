Language
    कानपुर में चोरी की रिपोर्ट लिखने में तीन दिन की देरी, मगर 48 घंटे में खुलासा; CCTV से खुला राज

    By Vipin Trivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:49 PM (IST)

    कानपुर के नौबस्ता थाने की पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने में तीन दिन की देरी की, लेकिन बाद में 48 घंटे में मामले का खुलासा कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए नाबालिग चोर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले जौहरी को भी गिरफ्तार कर 1900 रुपये नकद और सोने-चांदी की छड़ें बरामद की हैं। नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। नौबस्ता पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। चोरी के मामले में पहले तीन दिनों तक पीड़ित को मुकदमा दर्ज करने के लिए टरकाती रही। बाद में डीसीपी दक्षिण के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया तो वाहवाही लूटने के लिए 48 घंटे में राजफाश भी कर दिया।

    जबकि वारदात को अंजाम देने वाला बाल अपचारी सीसी कैमरे में कैद हुआ था। पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले ज्वैलर्स को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1900 रुपये नकद और चांदी व सोने की छड़ बरामद की हैं।

    नौबस्ता थानाप्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि भूरेपुरवा में 18 नवंबर को आटो चालक दीपू शुक्ला के बंद घर में दिनदहाड़े बाल अपचारी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के वक्त दीपू परिवार समेत गंगापुर में भांजी की शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। शाम को लौटने पर उन्हें घटना की जानकारी हुई थी। सूचना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसी कैमरे खंगाले तो एक कैमरे में बाल अपचारी पर्स और डिब्बों से गहने निकालते कैद हुआ था।

    गहनें निकालने के बाद खाली पर्स और डिब्बों को छोड़ गया था। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। दोपहर में बाल अपचारी के विजया चेस्ट हास्पिटल के पास बैठे होने की जानकारी हुई। इसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। पूछताछ में उसने चोरी का माल राजीव विहार निवासी कबीर ज्वैलर्स के मालिक योगेंद्र सोनी को बेचने की जानकारी दी।

    इस पर उसे भी भूरेपुरवा तालाब के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर आरोपितों के पास से 1900 रुपये और गहनों को गलाकर तैयार की गई चांदी की छड़ और सोना बरामद किया गया है।

    आरोपितों पर कार्रवाई करने के बाद बाल अपचारी को बाल सुधार गृह इटावा भेज दिया। वहीं, ज्वैलर्स को कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।