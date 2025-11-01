Language
    यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आज: कानपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच 29 केंद्रों पर 11 हजार अभ्यर्थी देंगे एग्जाम

    By Ankur Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:54 AM (IST)

    कानपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 29 केंद्रों पर 11 हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जिसके लिए एक हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। परीक्षा में आधार कार्ड और प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है, जबकि घड़ी और टोपी जैसी वस्तुएं वर्जित हैं। पुलिस आयुक्त ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। नगर में दो दिन होने वाली पुलिस भर्ती की परीक्षा के पहले दिन शनिवार को 29 केंद्रों पर 11 हजार अभ्यर्थी आएंगे। इसको लेकर एक हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हर केंद्र पर 20 पुलिसकर्मी अभ्यर्थियों की चेकिंग और सुरक्षा करेंगे जबकि दूसरे दिन रविवार को 19 केंद्रों पर सात हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।

    परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, पेन-पेंसिल ले जाना है। घड़ी, टोपी, रंगीन चश्मे, बालों में बड़ी क्लिप आदि वर्जित रहेंगी। यहां तक जूते-मोजे उतरवाकर जांच के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा।

    उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से जिले में एक और दो नवंबर को 48 केंद्रों पर लिपिक व लेखा लिपिक पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होनी है। एक नवंबर को 29 केंद्र पर लगभग 11,520 अभ्यर्थी एक पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और दो नवंबर को 19 केंद्र पर 7680 अभ्यर्थी सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे के बीच परीक्षा देंगे।

    एडीसीपी एलआइयू महेश कुमार ने बताया कि कमिश्नरेट पुलिस सतर्कता व सुरक्षा के साथ परीक्षा कराएगी। इसके लिए एक हजार पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। अन्य परीक्षाओं में एक केंद्र पर पांच-छह ही पुलिसकर्मी तैनात रहते थे, लेकिन ये पुलिस भर्ती की परीक्षा है।

    इसलिए हर केंद्र पर एक इंस्पेक्टर समेत 20 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 10 केंद्र के अंदर और 10 बाहर रहेंगे। अभ्यर्थियों की चेकिंग पहले पुलिस करेगी। इसके बाद बायोमीट्रिक व अन्य चेकिंग होने के बाद प्रवेश दिया जाएगा। इसी तरह से दूसरे दिन रविवार की भी परीक्षा कराई जाएगी।

    पुलिस आयुक्त ने रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण

    पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों की भारी भीड़ होगी। इसको लेकर पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने शुक्रवार को रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। स्टेशन परिसर, प्लेटफार्म, यात्री प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, पार्किंग स्थल, प्रवेश व निकासी द्वार आदि व्यवस्था देख दिशा-निर्देश दिए।