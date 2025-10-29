Language
    कानपुर में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल

    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:56 AM (IST)

    कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। घेराबंदी के बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। वीडियो ग्रैब 

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। बरौर थाने की पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। उसे अस्पताल लेकर जाया गया। उसके ऊपर हत्या, चोरी समेत अन्य मामले दर्ज हैं।

    सीओ राजीव सिरोही ने बताया कि पुलिस दुर्वासा आश्रम के पास तड़के चार बजे गश्त कर रही थी। उसी समय कार सवार संदिग्ध दिखा। घेराबंदी पर उतर कर भागने लगा और फायर कर दिया, जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और वह गिर गया।

    उसकी पहचान अंगदपुर के ऋषि कटियार के रूप में हुई, उसे पुखरायां सीएचसी भेजा गया। उसके पास से तमंचा व कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि उसके साथियों के बारे में पता किया जा रहा है। मुकदमा कर जेल भेजा जाएगा।