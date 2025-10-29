कानपुर में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। बरौर थाने की पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। उसे अस्पताल लेकर जाया गया। उसके ऊपर हत्या, चोरी समेत अन्य मामले दर्ज हैं।

सीओ राजीव सिरोही ने बताया कि पुलिस दुर्वासा आश्रम के पास तड़के चार बजे गश्त कर रही थी। उसी समय कार सवार संदिग्ध दिखा। घेराबंदी पर उतर कर भागने लगा और फायर कर दिया, जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और वह गिर गया।