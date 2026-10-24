सुधार करो, वरना थाना छोड़ो... कानपुर में 10 थानेदारों को पुलिस आयुक्त ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम; 2 ADCP 3 ACP से जवाब तलब

जागरण संवाददाता, कानपुर। जनता की शिकायतों का निस्तारण करने में लापरवाही करने वाले 52 में से 10 थानेदारों को पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने शुक्रवार को जमकर फटकारा। इसके साथ ही लापरवाही मिलने पर दो एडीसीपी और तीन एसीपी को भी नोटिस भेज स्पष्टीकरण मांगा गया है। पुलिस आयुक्त ने पुलिस कार्यालय से आई शिकायतों का थानेदारों को सात दिन में निस्तारण करने की चेतावनी दी। कहा कि अगर सुधार न किया तो थाना छोड़ देना।

पुलिस आफिस में एक जनवरी 2026 से 22 अक्टूबर तक 16880 शिकायतें आई हैं, जिसमें 15674 शिकायतों का तो विभिन्न थानों से निस्तारण करा दिया गया, लेकिन 1129 शिकायतों का निस्तारण अब तक नहीं हुआ। इसमें चकेरी थाने की 1076 में 123 का निस्तारण नहीं हुआ। इसी तरह से कल्याणपुर थाने में 665 शिकायतों में 119, पनकी की 393 शिकायतों में 46, महाराजपुर में 411 में 42, रावतपुर थाने की 511 में 41, बिठूर में 401 में 31, नौबस्ता में 599 में 32, बर्रा में 421 में 27, कोतवाली में 262 में 25, बाबूपुरवा थाने की 408 शिकायतों में 21 शिकायतों का अब तक निस्तारण नहीं हुआ।