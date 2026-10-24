दुनिया में आंखें खोलीं तो न गोद मिली, न आंचल, कानपुर देहात में पेड़ पर लटकी बोरी में मिला नवजात

संवाद सहयोगी, झींझक (कानपुर देहात)। जिस नन्ही जान को दुनिया में आने के बाद मां का आंचल मिलना चाहिए था उसे पेड़ पर बंधी बोरी में लटका दिया गया। नन्ही सांसों को अभी दुनिया देखनी भी ठीक से नसीब नहीं हुई थी कि वह खेतों के बीच बेसहारा पड़ा मिला। शनिवार सुबह एक ग्रामीण की नजर बोरी पर पड़ी तो मासूम को अस्पताल पहुंचाया गया।

मनेपुर और सड़रामऊ गांव के बीच शनिवार सुबह अमरूद के पेड़ पर बंधी बोरी में नवजात शिशु मिला। खेत की ओर गए एक ग्रामीण की नजर पेड़ पर लटकी बोरी पर पड़ी तो उसने इसकी जानकारी गांव में दी।बच्चे को सीएचसी झींझक लेकर जाया गया जहां से महिला अस्पताल भेजा गया।

मनेपुर गांव निवासी रामप्रकाश शनिवार सुबह खेत की ओर गए थे। इसी दौरान मनेपुर और सड़रामऊ के बीच एक अमरूद के पेड़ पर बोरी टंगी दिखाई दी। पास जाकर देखने पर उसमें नवजात शिशु मिला। इसकी जानकारी होते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

पुलिस ने छानबीन की पर यहां रखने वाले का पता न चल सका। नवजात को 102 एंबुलेंस की मदद से सीएचसी झींझक के जच्चा-बच्चा केंद्र लाया गया। अस्पताल में चिकित्सक डा. शिरोमणि सिंह ने नवजात की जांच की और उसे वार्मर पर रखवाया।