कानपुर में 6 करोड़ की मेफेड्रोन के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, मुंबई ड्रग्स माफिया से कनेक्शन
कानपुर पुलिस ने मुंबई के ड्रग्स माफिया खय्याम को 6 करोड़ रुपये की मेफेड्रोन सप्लाई करने जा रहे तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 600 ग्राम मेफेड्रोन बरामद हुई है और ये जालौन की मेफेड्रोन फैक्ट्री से जुड़े थे।
HighLights
कानपुर में तीन ड्रग तस्कर 6 करोड़ की मेफेड्रोन संग पकड़े गए।
ये तस्कर मुंबई के ड्रग्स माफिया खय्याम को मेफेड्रोन सप्लाई करने जा रहे थे।
गिरफ्तार आरोपी जालौन की मेफेड्रोन फैक्ट्री से जुड़े थे।
जागरण संवाददाता, कानपुर। अंडरवर्ल्ड डान दाउद इब्राहीम के रिश्तेदार व मुंबई के ड्रग्स माफिया खयामुद्दीन उर्फ खय्याम को छह करोड़ की मेफेड्रोन ड्रग्स सप्लाई करने जा रहे तीन तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास 600 ग्राम मेफेड्रोन मिली है। इसकी कीमत छह करोड़ रुपये बताई गई है। पकड़े गए आरोपित साइबर ठगों के गिरोह से भी जुड़े हैं।
यह डग्स आरोपितों ने जालौन में पकड़ी गई मेफेड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री से बीते माह खरीदी गई थी। अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था डा. विपिन ताडा ने बताया कि पकड़े गए आरोपितों ने अपना नाम शाहजहांपुर निवासी हाजिद अली उर्फ साहिल, फर्रुखाबाद निवासी रेहान कुरैशी और ऋषभ बताया।
हाजिद ने केमिस्ट्री और ऋषभ ने बायो से बीएससी कर रखा है। रेहान पांचवीं पास है। हाजिद गिरोह का सरगना है और मूलरूप से बिहार के मोतिहारी व वर्तमान में मुंबई के धारावी के रहने वाले खय्याम से जुड़ा है। खय्याम ने साथियों की मदद से जालौन के एरी रामपुरा गांव में मेफेड्रोन बनाने की फैक्ट्री खोली थी।
29 अक्टूबर को यह फैक्ट्री पकड़ी थी। इसमें महाराष्ट्र के संतोष आदिके उर्फ संतोष गावड़े व हमीरपुर के हेमेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में खय्यामुद्दीन का नाम सामने आया था। मुंबई में ड्रग्स बनाने में सख्ती होने पर वह कई राज्यों में मेफेड्रोन बनाने की फैक्ट्री खोल देशभर में सप्लाई करने लगा, लेकिन ज्यादा माल वह मुंबई में सप्लाई कराता है।
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हाजिद ने बताया कि जालौन में पकड़ी गई फैक्ट्री से वह लोग पहले ही 600 ग्राम मेफेड्रोन लेकर आ गए थे, लेकिन रिजवान की गिरफ्तारी के बाद लोग छिप गए थे। अब इसे मुंबई पहुंचाने जा रहे थे। यहां शहर में रिजवान के एक साथी से मिलने पहुंचे, पर पुलिस ने फजलगंज फायर स्टेशन के सामने से उन्हें पकड़ लिया। तीनों को जेल भेजा गया है।
डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सरगना खय्याम के साथ उसके साथी हाजिद अली, हसीन बाबू, अरबाज कट्टा समेत तस्कर मुंबई में मेफेड्रोन तस्करी में जेल जा चुके हैं। हालांकि अब सभी जमानत पर बाहर हैं। हाजिद को छोड़ अब अन्य आरोपित फजलगंज थाने के वांछित हैं।
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