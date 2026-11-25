जागरण संवाददाता, कानपुर। अंडरवर्ल्ड डान दाउद इब्राहीम के रिश्तेदार व मुंबई के ड्रग्स माफिया खयामुद्दीन उर्फ खय्याम को छह करोड़ की मेफेड्रोन ड्रग्स सप्लाई करने जा रहे तीन तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास 600 ग्राम मेफेड्रोन मिली है। इसकी कीमत छह करोड़ रुपये बताई गई है। पकड़े गए आरोपित साइबर ठगों के गिरोह से भी जुड़े हैं।

यह डग्स आरोपितों ने जालौन में पकड़ी गई मेफेड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री से बीते माह खरीदी गई थी। अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था डा. विपिन ताडा ने बताया कि पकड़े गए आरोपितों ने अपना नाम शाहजहांपुर निवासी हाजिद अली उर्फ साहिल, फर्रुखाबाद निवासी रेहान कुरैशी और ऋषभ बताया।

हाजिद ने केमिस्ट्री और ऋषभ ने बायो से बीएससी कर रखा है। रेहान पांचवीं पास है। हाजिद गिरोह का सरगना है और मूलरूप से बिहार के मोतिहारी व वर्तमान में मुंबई के धारावी के रहने वाले खय्याम से जुड़ा है। खय्याम ने साथियों की मदद से जालौन के एरी रामपुरा गांव में मेफेड्रोन बनाने की फैक्ट्री खोली थी।

29 अक्टूबर को यह फैक्ट्री पकड़ी थी। इसमें महाराष्ट्र के संतोष आदिके उर्फ संतोष गावड़े व हमीरपुर के हेमेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में खय्यामुद्दीन का नाम सामने आया था। मुंबई में ड्रग्स बनाने में सख्ती होने पर वह कई राज्यों में मेफेड्रोन बनाने की फैक्ट्री खोल देशभर में सप्लाई करने लगा, लेकिन ज्यादा माल वह मुंबई में सप्लाई कराता है।