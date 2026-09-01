कानपुर के इस पेट्रोल पंप पर जब निकलने लगा पानी....20 से ज्यादा ग्राहकों को लौटाई रकम, पंप सील

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर वीडियो वायरल हुआ। पेट्रोल भराते वक्त पानी जैसा तरल पदार्थ दिखाई दिया। इससे हंगामा शुरू हो गया। इसी बीच पुलिसकर्मी भी पहुंच गए और पेट्रोल में मिलावट की आशंका जाहिर की।

कल्याणपुर के मकड़ीखेड़ा स्थित एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर शिकायत मिलने के बाद एहतियातन बिक्री रोक दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में पेट्रोल में पानी या अन्य तरल पदार्थ जैसा दिखाई देने का दावा किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्राहकों ने भी पेट्रोल की शुद्धता पर सवाल उठाए।

शिकायत बढ़ने पर पेट्रोल पंप प्रबंधन ने संबंधित टैंक से पेट्रोल की बिक्री तत्काल बंद कर दी। इस दौरान जिन उपभोक्ताओं ने पेट्रोल भरवाया था, उनमें से 20 से अधिक ग्राहकों को भुगतान की गई राशि वापस कर दी गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पूरी होने तक पेट्रोल पंप को बंद करा दिया।

पेट्रोल पंप प्रबंधन का कहना है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पेट्रोल में पानी मिला था या कोई अन्य कारण था। वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की तकनीकी टीम को जांच के लिए बुलाया गया है। टीम नमूनों की जांच कर रिपोर्ट देगी, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।