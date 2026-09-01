आज का कानपुर मंडी भाव 1 सितंबर : गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price
Kanpur Mandi Bhav Today: 1 सितंबर 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर थोक बाजार में खाद्य एवं कृषि जिंसों के भाव
गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का और विभिन्न दालों के स्थिर भाव
चांदी 999 टंच का भाव 2,38,000 रुपये प्रति किलोग्राम
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में मंगलवार को विभिन्न खाद्य एवं कृषि जिंसों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का के भाव लगभग स्थिर रहे, जबकि दलहन में चना, अरहर, मसूर, मटर, उड़द और मूंग के भाव सीमित दायरे में बने रहे। दालों में अरहर फूल, अरहर स्पेशल, चना दाल, मटर दाल और मसूर के भाव में बदलाव दर्ज हुआ।
चावल, आटा, मैदा और सूजी के साथ तिलहन व खाद्य तेलों के दाम भी बाजार में चर्चा में रहे। मूंगफली दाना, सरसों, अलसी और अंडी के भाव में भी कारोबार हुआ। गुड़, शक्कर, देशी घी, बारदाना, सुतली और रुई के भाव भी दर्ज किए गए। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच का भाव 2,38,000 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। चांदी के सिक्के, सोना बिस्कुट और गिन्नी के भाव भी बाजार में दर्ज किए गए।
एक सितंबर का कानपुर का बाजार भाव
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वस्तु
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दाम
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गल्ला (प्रति क्विंटल)
|गेहूं दड़ा
|2550-2600
|आर.आर. 21
|2650-2700
|गेहूं फार्म
|2750-2800
|जौ
|2600-2700
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2000-2100
|मकाई
|2000-2100
|
दलहन (प्रति क्विंटल)
|चना
|6050-6150
|अरहर
|6400-6600
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|3900-4000
|उड़द हरा
|8500-9000
|उड़द काला
|7000-8300
|मूंग
|7100-7200
|
दाल (प्रति क्विंटल)
|अरहर फूल
|12000-12100
|अरहर स्पे.
|8900-9000
|चना दाल
|7400-7450
|मटर दाल
|5100-5150
|मसूर मलका
|6950-7000
|मसूर दाल
|7250-7300
|उड़द दाल
|8200-13200
|उड़द धोवा
|9000-11000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
|
चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती 1 नं.
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती 2 नं.
|7000-8000
|
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|आटा
|1580-1600
|मैदा
|1580-1630
|सूजी
|1660-1700
|
तिलहन (प्रति क्विंटल)
|लाही
|7400-7500
|अलसी
|6900-7000
|अण्डी
|5100-5200
|तिल्ली
|8000-11000
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11600-12600
|मूंगफली दाना बटाली
|11500-13000
|सेहुंआ
|5000-5500
|
तेल (प्रति क्विंटल)
|सरसों कोल्हू
|17700-17800
|अलसी
|16000-16100
|अण्डी
|14500-14600
|
खली (प्रति क्विंटल)
|सरसों
|2900-3000
|अलसी
|7900-8000
|अण्डी
|1400-1450
|
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|बावर्ची
|2190-2247
|मयूर
|2190-2247
|गुड़ (प्रति क्विंटल)
|मंगलोर लड्डू
|6000-6100
|देशी भेली
|6000-6100
|
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|एम.30
|5800-5900
|देशी घी (प्रति क्विंटल)
|खुर्जा
|70000-71000
|औरैय्या
|64000-65000
|माधौगढ़
|66000-67000
|
बारदाना
|3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|-
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सुतली (प्रति क्विंटल)
|72 इंच
|17500-18500
|90 इंच
|20000-21000
|रुई (प्रति क्विंटल)
|गुजरात (797)
|-
|देशी बंगाल
|15000-15500
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सराफा
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|238000
|सिक्का (प्रति नग)
|2300-2400
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|157000
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|-
|गिन्नी (प्रति नग)
|117000-117500