Rail Accident: चलते-चलते दो हिस्सों में बंटी मालगाड़ी, इंजन आगे निकल गया, पीछे छूटे दो वैगन और गार्ड का डिब्बा

संवाद सहयोगी, शुक्लागंज। कानपुर से लखनऊ की ओर जा रही एक मालगाड़ी (आयल टैंकर वैगन) नेतुआ गगनीखेड़ा के सामने मंगलवार को सुबह लगभग साढ़े 11 बजे दो हिस्सों में बंट गई। मालगाड़ी के दो वैगन व गार्ड का डिब्बा ट्रेन से अलग हो गए।मालगाड़ी लगभग सौ मीटर तक आगे निकल गई। मालगाड़ी ले जा रहे गार्ड ने लोको पायलट को दो डिब्बे ट्रेन से हट जाने की सूचना दी। जिसपर ट्रेन को पीछे कराकर मालगाड़ी से अलग हुए दोनों आयल टैंकर वैगनों को जोड़ा गया।

गांव के लोगों ने बताया कि इस दौरान मालगाड़ी लगभग 20 मिनट खड़ी रही। उसके बाद रवाना हो सकी। पानी भरा होने के कारण गांव के लोग वहां तक नहीं पहुंच सके। जिसका वीडियो गांव के लोगों ने बना लिया।स्टेशन मास्टर ने बताया कि सुबह लगभग 11:26 बजे गंगाघाट स्टेशन से मालगाड़ी पास हुई है। इस तरह की कोई सूचना गार्ड व लोकोपायलट ने नहीं दी।

इधर, बारिश के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर पड़ा असर, कानपुर सेंट्रल में विलंब से आईं कानपुर सेंट्रल और आसपास के स्टेशन होकर निकलने वाली ट्रेनों के संचालन पर मंगलवार को बारिश के कारण काफी असर पड़ा। सेंट्रल स्टेशन से होकर निकलने वाली कई ट्रेनें घंटों देरी से आईं। मंगलवार सुबह तेज बारिश के दौरान दर्जनभर ट्रेनें कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर विलंब से आई।