    कानपुर में दो ओवरलोड वाहन सीज, 65 गाड़ियों पर 4.27 लाख रुपये लगा जुर्माना

    By Ritesh Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 02:57 PM (IST)

    कानपुर में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान दो ओवरलोड वाहन सीज किए गए और 65 गाड़ियों पर 4.27 लाख ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन को कड़ाई से लागू करने के लिए शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाया। टीम ने दो ओवरलोड वाहन सीज कर 65 गाड़ियों का चालान कर 4.27 लाख का जुर्माना लगाया।

    नर्वल एसडीएम विवेक कुमार मिश्र व एसीपी अभिषेक पांडेय और एआरटीओ प्रवर्तन के नेतृत्व में महाराजपुर थानाक्षेत्र में नर्वल मोड़ पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। टीम ने ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करने के साथ ही ब्रीथ एनालाइजर से शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच की।

    एसडीएम ने बताया कि बिना नंबर प्लेट या ढंकी नंबर प्लेट वाले वाहन, ओवरलोड, बकाया टैक्स वाले, बिना वैध तिरपाल के खनिज ढुलाई, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र न होना, बिना लाइसेंस वाहन संचालन और नशे में वाहन चलाने जैसे मामलों में कार्रवाई की गई है।