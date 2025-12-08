कानपुर में दो ओवरलोड वाहन सीज, 65 गाड़ियों पर 4.27 लाख रुपये लगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, कानपुर। सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन को कड़ाई से लागू करने के लिए शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाया। टीम ने दो ओवरलोड वाहन सीज कर 65 गाड़ियों का चालान कर 4.27 लाख का जुर्माना लगाया।

नर्वल एसडीएम विवेक कुमार मिश्र व एसीपी अभिषेक पांडेय और एआरटीओ प्रवर्तन के नेतृत्व में महाराजपुर थानाक्षेत्र में नर्वल मोड़ पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। टीम ने ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करने के साथ ही ब्रीथ एनालाइजर से शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच की।