कानपुर में चेतना चौराहे से मधुवन तिराहे तक वन-वे व्यवस्था लागू, पढ़ें रूट डायवर्जन प्लान
कानपुर में चेतना चौराहे से मधुवन तिराहे के बीच यातायात के भारी दबाव को देखते हुए वन-वे व्यवस्था लागू की गई है। चेतना चौराहे से अब कोई भी वाहन दोपहिया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। चेतना चौराहे से मधुवन तिराहे के बीच यातायात के भारी दबाव और जाम को देखते हुए डीसीपी यातायात से सोम से वन-वे व्यवस्था लागू की है। जिसके चलते चेतना चौराहे से अब कोई भी वाहन दोपहिया को छोड़कर पुलिस आफिस की ओर नहीं जा सकेंगे।
वन-वे व्यवस्था लागू करने के साथ ही यातायात पुलिस ने इसके लिए डायवर्जन व्यवस्था लागू की है। किसी भी असुविधा से बचने के लिए यातायात पुलिस ने यातायात कंट्रोल रूम के लिए 9305104340 व यातायात हेल्पलाइन के लिए 9305104387 नंबर जारी किया है।
वन-वे व्यवस्था के लिए ऐसा रहेगा डायर्जन
- चेतना चौराहे से कोई भी वाहन (दो पहिया को छोड़कर) पुलिस आफिस की तरफ नहीं जा सकेंगे। ये वाहन सरसैय्या घाट चौराहे से डीएवी तिराहे से मधुवन तिराहा होकर पुलिस आफिस जाएंगे।
- सभी प्रकार के वाहन (भारी वाहनों को छोड़कर) मधुवन तिराहे से पुलिस आफिस होकर चेतना चौराहे की ओर जा सकेंगे।
