कानपुर में चेतना चौराहे से मधुवन तिराहे तक वन-वे व्यवस्था लागू, पढ़ें रूट डायवर्जन प्लान

जागरण संवाददाता, कानपुर। चेतना चौराहे से मधुवन तिराहे के बीच यातायात के भारी दबाव और जाम को देखते हुए डीसीपी यातायात से सोम से वन-वे व्यवस्था लागू की है। जिसके चलते चेतना चौराहे से अब कोई भी वाहन दोपहिया को छोड़कर पुलिस आफिस की ओर नहीं जा सकेंगे।