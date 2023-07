Kanpur News: प्रेमिका को गिफ्ट देने के लिए प्रेमी ने लूटा मोबाइल, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Kanpur News मोबाइल लूट जैसे छोटे से अपराध के लिए गुजैनी पुलिस की सक्रियता काम आई। पुलिस ने जांच शुरू की तो लुटेरा गिरफ्त में आ गया। आरोपित ने अपनी प्रेमिका को उपहार में देने के लिए लूट की वारदात की थी। वहीं दूसरी ओर गुजैनी पुलिस ने एक अन्य मामले में चोरी की बाइक सहित चोर को गिरफ्तार किया है।

प्रेमिका को गिफ्ट देने के लिए प्रेमी ने लूटा मोबाइल

जागरण संवाददाता, कानपुर : मोबाइल लूट जैसे छोटे से अपराध के लिए गुजैनी पुलिस की सक्रियता काम आई। पुलिस ने जांच शुरू की तो लुटेरा गिरफ्त में आ गया। आरोपित ने अपनी प्रेमिका को उपहार में देने के लिए लूट की वारदात की थी। वहीं दूसरी ओर गुजैनी पुलिस ने एक अन्य मामले में चोरी की बाइक सहित चोर को गिरफ्तार किया है। गुजैनी थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि एक जुलाई को बाइक सवार लुटेरों ने तात्याटोपे नगर निवासी आलोक कुमार का मोबाइल लूट लिया था। पीड़ित ने उस बाइक का नंबर नोट कर लिया था, जिससे वारदात हुई। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार बाइक नंबर के आधार पर पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि उक्त नंबर का पंजीकरण सचेंडी के पते पर है। इसके बाद पुलिस ने सचेंडी के गांव जुगराजपुर निवासी सनी उर्फ गोलू और विशाल तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपितों के पास से लूटे गए चार मोबाइल बरामद किए हैं। आरोपितों ने बताया कि वह रात के अंधेरे में मोबाइल लूट करते थे। आरोपित विशाल तिवारी ने येह भी बताया कि उसकी प्रेमिका ने मोबाइल की मांग की थी। घटना के बाद वह मोबाइल का लाक तुड़वाकर 10-15 दिन बाद अपनी प्रेमिका को मोबाइल देने वाला था। घर के बाहर से चोरी की पल्सर बाइक गुजैनी थानाध्यक्ष ने बताया कि एक जुलाई को पिपौरी निवासी इकबाल के घर के बाहर से पल्सर बाइक चोरी हो गई। बाइक चोरी होने के बाद भी उसने नंबर प्लेट नहीं हटाई। जांच के दौरान आरोपित पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान आरोपित ने अपना नाम विनोद जोशी निवासी छतरपुर मध्य प्रदेश बताया। आरोपित नशे का लती है। इस बाइक को वह आठ हजार रुपये में बेचने जा रहा था।

Edited By: Abhishek Pandey